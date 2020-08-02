還在用彩券買希望？把錢花在「5種地方」反而更窮：資金全流光

▲不少人都會靠賭博來換一個希望。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

金錢一定要花在刀口上！不論收入是高是低，只要沒有正確的理財觀念，根本難以存錢，更不可能累積財富。IG帳號「fumoneey」就以「你有把錢花在這些地方嗎」為題發文表示，千萬不要把錢花在以下5個地方，因為這些花費不但對自己毫無幫助，甚至還會出現虧損的情況。

文章整理出5個不要把錢投入的地方：

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1.賭博⁣

很多人都喜歡賭博，因為這能帶給人們希望。許多人認為致富的唯一方法就是買彩券，覺得變有錢要依靠運氣，但這就是錯誤的觀念，因為中獎的機率是微乎其微，而且在賭博的同時也在幫賭場賺錢，與其用錢去買希望，不如拿錢投資自己。⁣

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2.購買不需要的東西⁣

有些沒自信的人會以奢侈品來取得別人的認同，進而購買不需要的東西向不喜歡的人炫耀。但人要取悅的是自己，因此應該只買自己需要的，而不是為了別人購物，這樣才能避免因胡亂購物而踏上負債之路。⁣

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3.購買損害健康的東西⁣

菸酒和毒品都屬於此類，有些人會因為壓力很大，或者是受朋友影響而養成這些壞習慣。這些東西無疑會影響健康，甚至增加長遠的醫療開支，減壓的方式有很多，並不一定要依賴這些東西。⁣

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4.投資不了解的東西⁣

有些人會受旁人的影響，以為買某些股票就可以賺大錢，但聽了他人意見後卻虧錢。別人會賺錢不代表自己也會，因為股市的過去不等於未來，所以投資前應該做好研究再下決定，並只投資自己了解的東西。⁣

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5.經常借錢給朋友⁣

當朋友有困難，借錢給他們解決燃眉之急當然沒問題，但如果朋友不斷伸手借錢，就代表對方的財政上出現問題，才會經常沒有錢應付生活。這種情況就很有可能收不到朋友的還款，因而破壞雙方的關係，要解決財務問題應該是協助朋友找到方法處理，而不是直接給他們錢。⁣

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文章建議，如果希望能儘早存下一筆錢、累積一定的財富，那一定要擁有正確的理財觀念，並養成良好的金錢習慣，「因為重點往往不是你賺了多少錢，而是你能保留多少錢⁣」。

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