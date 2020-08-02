重大傷病動輒支出「至少百萬元」！台灣人平均保額不足一半

▲康健人壽推出涵蓋傷病範圍達33項的特定傷病保障商品。（圖／康健人壽提供）

財經中心／台北報導

康健人壽推出涵蓋傷病範圍達33項的特定傷病保障商品「康健人壽心滿醫足特定傷病健康保險」，是一張兼顧4項特定輕度傷病，以及29項特定重大傷病的健康外溢保單。

保險期間內可獲得累計最高300萬元給付的保險金，包含罹患特定傷病時整筆給付的特定輕度傷病保險金及特定重大傷病保險金，還有長達60個月的生活照護保險金，讓保戶能安心治療休養。

此外，康健人壽期盼陪伴保戶維持健康，只要透過康健人壽提供的免費健康檢查，確認符合保單條款所定之A+體位就可年年享有10%保費回饋，投保20年期為例，最高可節省達2年保費。

根據衛生福利部統計，至2018年底持重大傷病卡者已達90萬人，雖然僅佔全台人口4%，醫療費用卻高達2000億元，約佔3成的健保資源；此外，重大傷病的健保醫療費用在2016至2018年更以每年6%以上的比例快速攀升，重大傷病已成為國內醫療資源顯著的負擔。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，近年來保險觀念已從「事後的理賠補償」過渡至「事前的風險預防」，更將成為保險商品發展的新趨勢。

邵駿崴說，康健人壽持續洞察市場趨勢並發掘消費者需求，在近期一項對康健人壽保戶的研究中發現，「健康檢查」及「保費折扣」是消費者最喜歡的健康獎勵模式，保險不再只是提供財務保障的支持，而是進化為消費者的健康管理師，陪伴保戶邁向健康。

康健人壽自2019年推出首張外溢保單「康健人壽愛要及實防癌定期健康保險」後，就以鼓勵客戶定期健檢、體況達標者提供保費回饋等商品優勢，廣受巿場歡迎；除了提供優質的健康保障之外，也將服務向前延伸至預防階段，並持續設計更多協助民眾建立健康生活型態的保障商品。

邵駿崴進一步指出，透過外溢保單的設計，鼓勵保戶以持續運動、落實健康飲食等來維持健康的體魄，降低疾病發生率。當更多資源配置在協助建立健康的生活型態時，用於治療的支出就可望日益減少，醫療產業也能朝向更多預防醫學的方向發展，達到國人健康與社會雙贏的理想。