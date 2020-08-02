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連12年配息且轉型包租公　藥師存股曝：「這檔」根本是金礦

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台肥土地資產開發題材吸睛，是林藥師近年存股新標的。

圖文／鏡週刊

26歲就開始存股的林藥師，投資資歷已超過10年；目前第一大存股標的，是今年4月發生火災意外、釀成6人死亡的錢櫃。身為長期股東，第一時間他錯愕地說不出話來，但6月19日股東會後，心中疑慮得到解答，近日又加碼買進了幾張錢櫃。至於第二大存股則是資產雄厚的台肥。

 

今年錢櫃股東會上，公司以加發股息方式，強化股東持有信心，原本公司規劃每股配息6.4元，股東會當天宣布提高至6.8元；「最近這幾天，我又加碼買進錢櫃，原本因為火災，心中有些疑慮，但了解經營者想法後，現在對公司反而更具信心。」林藥師表示。

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主要原因是後疫情環境下，國內旅遊將蓬勃發展；錢櫃跨足國境之南、在墾丁福華飯店承租逾6千坪的商場，打造在地休閒娛樂購物中心，「墾丁壹號店瞄準夜生活一條街型態，未來定位不只在KTV，而是美食、酒吧、夜店的集合，錢櫃將成為真正的娛樂品牌。」他估算，林森店火災可能影響每股獲利0.8到1元，這部分損失，未來墾丁壹號店可望補上。

至於第二大存股標的則是台肥。「台肥全國土地面積約51萬坪，不但蓋五星級飯店、本業肥料也面臨缺貨，公司幾乎年年賺錢。尤其，台肥股本98億元，未重估淨值52.92元，保留盈餘達385.19億元，連續12年穩定配息，加上公司逐漸轉型成包租公，只要南港開發案完工，大家就會發現，台肥根本是金礦！」

林藥師坦言，大二剛進入股市時，身上只有2萬元；買了一檔電子股，很快就被友達合併；「當年什麼股票都買，在買賣過程中，不懂得如何停損，不看基本面，只管技術分析，現在回頭看，這麼做根本對財富幫助很有限，也無法持續賺到大錢。」

當大家都在股市中修練，希望克服人性的貪婪與恐懼時，對林藥師來說，其實只要專注一件事就夠了，「手上部位有多大、能帶來多少現金流，每年公司配息是否穩定成長？」以退休生活為投資目標，拉長線看存股這件事，內心就會很踏實。


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