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投資甜蜜點已到！越南基金搶搭產業升級潮　投資人伺機進場布局

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▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，鈔票，美元，美金，投資，金錢。（圖／pixabay）

▲越南快速崛起，加上防疫有成，法人表示，投資人不妨伺機進場布局。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

根據輸出入銀行統計，台商於越南投資、融資、投資融資等業務為新南向國家中最高，反應中美貿易戰導致的台商外移效應持續發酵。中信投信分析，越南具人口、地理優勢，加上今年以來防疫有成，有望加速崛起，投資人不妨伺機進場布局。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋說明，輸出入銀行專門幫助台商從事產品外銷、海外投資等國際市場業務，為判斷台商海外動向的重要指標。根據該機構統計，今年前5月在新南向國家中，台商於越南各類型融資比重高達4成，遠高於東協其他國家。

請繼續往下閱讀...

張晨瑋認為，台商獨鍾越南，除人口紅利因素，最重要的是產業帶來的群聚效應。過往進駐越南的台商以紡織、製鞋業等傳產居多，但中美貿易戰促使電子業轉移陣地，多數電子大廠已宣布插旗越南。電子業跟以往這些傳產不同，具備供應鏈群聚效應，一呼百應，旗下供應鏈預計將陸續跟上；也就是說，台商對越南的投資還可能存在續集。

從傳產到科技業，越南製造業正在升級，台商的簇擁不過是越南成為下一個世界工廠的縮影。疫情陰影未褪，全球主要經濟體多成衰退情況下，今年上半年外資對越南的投資僅較去年同期略減少5%，且6月份金額比5月激增26%，顯示外資投資動能逐漸轉強。

張晨瑋指出，越南快速崛起，代表投資越南甜蜜點已到，若以胡志明指數試算，過去10年若採定期定額方式投資，獲得正報酬機率相當高。

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