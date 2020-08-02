上班族存款因疫情變少　5成預備兼差、7成打算省吃儉用度過難關

▲5成上班族預備兼差、7成打算省吃儉用度過難關。（示意圖／Pixabay）

記者余弦妙／台北報導

疫情衝擊百業，不少勞工擔心自己被裁員減薪、放無薪假，對此yes123求職網針對後疫情時代的職場現況做調查，結果顯示，有54.7%勞工下半年想要兼差，更有78.8%的人表示，下半年準備要省吃儉用。

疫情不僅衝擊企業，勞工也備受影響，yes123求職網表示，這次的調查顯示，有54.7%勞工下半年想要兼差，其中又分成，39.4%是「有計畫，因為上半年收入受疫情影響」；15.3%是「有計畫，雖然上半年收入不受疫情影響，擔心未來遭裁員減薪」。至於每月外快目標，平均為1萬1,100元。

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另外，更有78.8%的人表示，下半年準備要省吃儉用，其中也分成，40.1%是「有計畫，因為擔心疫情影響下半年收入」；38.7%是「有計畫，但與疫情無關」。平均每月目標要節省開銷3,569元，等於一天約少花119元。

yes123求職網發言人楊宗斌建議上班族，上半年因疫情影響薪資，或者入不敷出，當然會想多賺一點外快，兼差是比較容易的方法之一，不過要當心工時太長的過勞問題，甚至影響到本職工作效率，並注意是否犯了「以私害公」的大忌：挪用公司資源，從事個人副業。