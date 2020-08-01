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台股創高後怎麼操作？財經作家：眾人接股我獨債　抄底任務開始獲利

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▲財經作家游庭皓。（圖／翻攝自「游庭皓的財經皓角」粉絲專頁）

▲財經作家游庭皓。（圖／翻攝自「游庭皓的財經皓角」粉絲專頁）

記者陳心怡／台北報導

在資金行情效應推動下，台股7月份創下歷史新高紀錄，加權指數受到台積電帶動，7月大漲9%。財經作家游庭皓分析，從技術角度來看，多方架構仍在。投資人短期部位就線論線，跟著大盤續抱，基本沒太大問題，只是高點已到，應該隨時停利停損。

游庭皓指出，上市與上櫃在7月幾乎完全脫鉤，上櫃指數在7月中便出現大幅拉回，目前已跌破月線，回測季線支撐，代表內資已經跑了，行情的推升主要都受到權值股的拉抬，也就是台股表現，未來走勢純看國際資金。

請繼續往下閱讀...

游庭皓表示，台股股價淨值比，已經來到1.95，明顯來到高點，從景氣角度作觀察，只要指數持續創高，就可以慢慢的出清景氣型標的了。當然，投資人不用一次全賣，可以分幾個月份來賣，只有把錢放進口袋，才是真的獲利。

游庭皓說，如果投資人手中有配息型產品，則可以續抱，因為即使來到高點，也無法確認持續多久，股市才會大回檔，該有的配息還是要領。

至於剩餘資金，游庭皓建議，隨著股價持續創高，投資人可以慢慢佈局避險型債券，因為國際資金行情可能會一路延燒到美國總統大選，多頭不會那麼快結束，大家進行債券規劃時，千萬不要一次單筆投入，一定要慢慢來。

此外，金價部分，游庭皓認為隨著美元暴貶，金價的推升動力仍在，最後一波在1920美元入場後，就不建議大家持續追高了，技術線型已經大突破，需要各自抓停利。

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