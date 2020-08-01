解放軍八一建軍節　駐香港部隊升旗強調「捍衛國家主權」

▲解放軍駐港部隊在「八一建軍節」升旗。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍「八一建軍節」當日，解放軍駐香港部隊上午在昂船洲軍營舉行升旗儀式，慶祝解放軍建軍93周年。

解放軍駐港部隊司令員陳道祥在儀式上表示，香港國安法在香港實施是「一國兩制」實踐的重要里程碑，而香港駐軍則是維護香港繁榮穩定的「定海神針」。

陳道祥指出，解放軍駐港部隊將堅定不移捍衛國家主權、安全、發展利益，推動「一國兩制」的實踐行穩致遠，堅定不移攜手香港特區政府、中央駐港機構和愛國愛港人士守護香港再出發。