狐狸瘋狂偷鞋！犯案現場起出100多雙...網笑：原來牠喜歡這一味

Fuchs, Du hast die Schuh gestohlen...In #Zehlendorf wurden mehr als 100 Schuhe von einem Fuchs gemopst. Die ganze Geschichte morgen @TspCheckpoint. (Christian Meyer) pic.twitter.com/pjnKhvobOa — Felix Hackenbruch (@FHackenbruch) July 26, 2020

實習記者劉雪兒／綜合報導

對這一味情有獨鍾？德國柏林采倫多夫區（Zehlendorf）居民拖鞋和運動鞋都不見了，而始作俑者竟然是一隻狐狸，且預計已掉叼走100多雙鞋子。對此，照片一出，立刻引發網友熱烈討論，有人笑稱，「狐狸是不是想當鞋類經銷商啊？」、「原來狐狸也喜歡鹹味」。

根據BCC報導，1名男子隔天起來，總是不見鞋子，後來變跟周圍的人分享此事後，才得知大家都跟他一樣是受害者。後來，突然看到1隻叼著一雙藍色拖鞋的狐狸，從眼前經過，他們便一路跟蹤直到在附近的草地上，看到熟悉的鞋子，這才確定狐狸就是「偷竊犯」。

照片曝光後，地地居民也循線找到狐狸四處搜括的贓物。德國《每日鏡報》編輯哈肯布魯赫（Felix Hackenbruch），也在推特PO「狐狸叼著藍鞋走」的「關鍵照片」，引發網友熱烈討論，紛紛留言表示，「狐狸居然也有戀物癖」、「牠是不是想當鞋類經銷商啊？」、「可以設攤賣鞋了」、「原來狐狸也喜歡鹹味」。