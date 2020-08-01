北極2冰蓋「急速消失」！　他曾預測「5年內不見」…NASA衛星圖證實了

Two Arctic ice caps have vanished as @NASA reveals shocking images of global warming https://t.co/VJf5qWZ4gj — The US Sun (@TheSunUS) July 31, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）日前釋出幾張北極的衛星影像，同時表示，在短短不到40年的時間內，北極的2個面積分別為7.25平方公里（相當於2個紐約中央公園）跟2.93平方公里的冰蓋，已經「完全消失」，讓人十分震驚。

綜合外媒報導，NASA所放出的衛星影像顯示，北極的聖帕特里克灣冰蓋（St. Patrick Bay ice caps）中的2個冰蓋已經完全消失，這兩個冰蓋曾經位於加拿大埃爾斯米爾島（Ellsmere Island）的Hazen Plateau高原上，國家雪和冰數據中心（NSIDC）的博士希瑞茲（Mark Serreze）表示，他在1980年代時曾經研究過該冰蓋，沒想到現在竟然聽到被證實消失的消息。

希瑞茲說，1982年他第一次參觀了冰蓋，當時的他還是一名學生，這些冰蓋就像是永久的景觀，但看著這些景色在不到40年內的時間消失，真的讓人很震驚；他在2017年時曾發表一篇論文，內容中預測冰蓋們將在不到5年內的時間不見，不幸的是，他與同事的研究竟然成真。

NSIDC的網站上對於冰蓋消失的狀況做了解釋，他們稱，科學家將2015年7月的ASTER衛星影像，與1959年8月所拍攝的垂直行拍照片做了對比，隨後發現，在1959年到2015年之間，冰蓋的大小相較於以前減少了5%，2014到2015年之間，因為2015年特別炎熱的夏天，冰蓋出現明顯的縮小；而2020年7月14日拍攝的ASTER衛星影像中，卻沒有冰蓋的存在。

希瑞茲跟Discovery說，即使他知道這樣的結局即將到來，但仍然無法為此作好充分的準備。報導中指出，聖帕特里克灣冰蓋是Hazen Plateau高原的一部分，據信可以追溯到小冰河期，這個時期是14到19世紀間較為低溫的時間，據信在該地區的冰蓋融化速度較慢，但專家仍然認為冰蓋終究會消失。