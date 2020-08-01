全沒戴口罩！美國夏令營學員「26人擠1間小木屋」　260人↑染疫

▲美國喬治亞州一個夏令營參加者都沒有戴口罩，經檢測發現至少260人染疫。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



文／中央社華盛頓31日綜合外電報導

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天表示，喬治亞州數百名兒童上月參加夏令營時感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），增添證據顯示未成年人不僅容易感染、也易成為傳染媒介。

《法新社》報導，CDC表示，597名參與者中至少有260人感染，但人數可能更高，因為僅取得團體中58%的檢驗結果。這個夏令營未遵守CDC建議所有參與者都必須戴口罩的規定，只有營隊工作人員有戴。不過這個夏令營主辦單位有遵守喬治亞州的行政命令，要求所有人必須在抵達前12天內篩檢COVID-19，並且出示陰性結果證明。

營隊先是在6月17日至20日，為138名受訓人員與132名工作人員舉辦說明會，他們絕大多數在21歲以下。營隊在6月21日正式開始，有363名6歲至19歲不等的學員參加，並新加入3名較資深的工作人員。

CDC報告說，營隊參與者「從事各種室內與室外活動，包括每天的活力歡呼與歌唱」，睡在每間可容納多達26人的小屋。6月23日，一名青少年工作人員因前一晚出現畏寒發抖症狀而離開營隊，6月24日接受COVID-19篩檢，同日得出確診結果，營隊當天開始送學員返家，6月27日閉營。

衛生當局自6月25日展開調查發現，344人中多達260人篩檢結果為陽性，其中74%出現包括發燒、頭痛以及喉嚨痛等輕微症狀，而其他確診者皆沒有症狀。

CDC報告說，「這項結果顯示，新型冠狀病毒在年輕族群的同寢過夜環境中有效傳染，導致所有年齡層的高侵襲率。」報告並說，這項發現增添證據顯示「所有年齡的兒童都容易感染新型冠狀病毒，並且和先前報告相反的是，他們可能在傳播疫情上扮演重要角色」。

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