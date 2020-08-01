幾乎所有人都會染新冠！　巴西總統要國人「面對現實」：每天都有人死

▲根據美國約翰霍普金斯大學疫情統計，巴西確診人數增至266萬2485人，迄今累計為9萬2475人染疫病逝。圖為巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）夫婦。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

巴西現為全球新冠肺炎（COVID-19）確診人數第二多的國家，染疫死亡人數進逼10萬。但總統波索納洛（Jair Bolsonaro）31日再度語出驚人表示，幾乎所有人到最後都會感染新冠病毒，巴西國人應該要勇敢面對現實，沒有什麼事情需要害怕，「但每天都有人死，死於各式各樣的事情，這就是人生。」

法新社報導，巴西新冠肺炎確診數及死亡數均為全球第二，僅次於美國，但身為總統的波索納洛過去多次藐視病毒威力，把新冠病毒比作小型流感，無視社交距離規定，更在街頭與支持者握手擁抱。

「我知道我總有一天會感染（新冠肺炎），但我認為，幾乎所有在這裡的人都會染疫，你們到底在怕什麼？面對現實吧（Face up to it）」，現年65歲的波索納洛出訪巴西南部南大河州（Rio Grande do Sul）時坦言，他就是屬於高危險族群，即便前一天才出面說明肺部出現黴菌，身體有些虛弱，現正服用抗生素治療，「我對死亡感到相當遺憾，但每天都有人死，死於各式各樣的事情，這就是人生。」

▲波索納洛宣布確診後突拿下口罩對記者們豎起大拇指。（圖／路透）

7月7日，波索納洛發燒確診新冠肺炎，並於總統府進行為期3周的隔離觀察。近日剛結束隔離的他，30日首度現身公開場合，並在東北部皮奧伊州（Piaui）向支持者致意時，在一片歡呼聲之中摘下口罩。

巴西總統府聲明，波索納洛妻子蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）30日也驗出新冠病毒；科技部長龐特斯（Marcos Pontes）宣布染疫；他成為第5位公開宣稱中鏢的內閣部長。

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