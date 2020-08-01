數位轉型成顯學　思科調查：2024年前可為台GDP增加270億美元

▲根據思科調查指出，透過數位轉型，2024年前可為台灣GDP增加270億美元。（圖／思科提供）

記者邱倢芯／台北報導

隨著疫情的影響，有許多企業開始意識到了內部數位轉型的重要性；而根據思科《2020亞太地區中小企業數位化成熟度研究》指出，中小企業數位化發展有望於2024年前為台灣GDP帶來高達230億至270億美元的增長。

據了解，此研究由思科委託IDC針對亞太區中小企業進行調查。結果顯示，數位成熟度較高的中小企業，其營收和生產力是不注重數位轉型的企業兩倍。研究特別指出，亞太區近70%的中小企業因疫情加速業務數位化發展；86%受訪企業認為數位化有助加強企業面對如COVID-19等重大危機時的應變能力。

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▼思科指出，台灣在亞太地區中小企業數位化成熟度排名為第七名。（圖／思科提供）

研究中指出，在台灣，有74%中小企業尋求數位化轉型以引入新產品和服務，使其於競爭中突圍而出並不斷增長；有51%中小企業意識到競爭正在轉變，因此必須與時並進；有16%中小企業則是出於客戶對變革的需求而尋求數位化轉型。

研究結果顯示，雲端服務(15%)是數位化的基礎，為亞太區中小企業科技投資的首要項目，其次是資安(12%)及IT基礎設施軟體的採購或升級(12%)。對於台灣中小企，他們主要投資在IT基礎設施硬體的採購或升級(14%)，其次是雲端服務(13%)和資安(11%)。

然而，中小型企業在推動數位化上也面臨各項挑戰。亞太區受訪企業表示，缺乏數位技能和人才是推動數位轉型(17%)最大的障礙，其次是缺乏實現數位轉型所需的科技(14%)。而台灣中小企業遇到的數位化轉型，情況與亞太區結果相若，當中包括缺乏數位技能和人才(28%)、缺乏實現數位轉型所需的科技(11%)，以及缺乏管理層支持或預算(6%)。