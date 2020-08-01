「哈格比」最快明天成颱！　美軍預測路徑「經過台灣東方海面」

▲「哈格比」最快明日成颱，美軍「聯合颱風警告中心」（JTWC）預測將經過台灣東方海面。（圖／翻攝Naval Oceanography Portal）

記者吳美依／綜合報導

台灣附近海域出現2個熱帶低壓，目前位於菲律賓東方海面的TD5明（2）日可能發展成「哈格比」（Hagupit）颱風，屆時或許將發布海上警報。美國國防部「聯合颱風警報中心」（JTWC）也預測，若「哈格比」成為颱風，未來可能經過台灣東方海域。

根據美國海軍海洋學網站的「聯合颱風警告中心」（JTWC）預報，未來可能發展成「哈格比」颱風的編號03W熱帶氣旋未來可能經過台灣東部海面。

氣象局長鄭明典今（1）日也在臉書上分享2大熱帶低壓雲圖表示，「這兩個熱低……塊頭實在差很大！」他解釋，因為TD4屬於季風低壓，而季風系統範圍很大；TD5屬於東風波擾動，東風波在太平洋高壓南緣，多少受到高壓壓抑。

氣象局談及台灣附近海面的2大熱帶低壓時表示，位於南海的TD4可能今日就形成「辛樂克」颱風，但對台沒有影響，TD5最快可能明日成颱「哈格比」，同時發布海上警報，預計明日下半天到後天離台最近。

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