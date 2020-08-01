拜登「縮減副手名單」！3女強人競爭超激烈　她聲勢飆升成最強「黑馬」

▲美國前副總統拜登（Joe Biden）可望代表民主黨挑戰川普，但副手人選至今尚未出爐。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國前副總統拜登（Joe Biden）可望代表民主黨角逐總統大位，但副手人選至今尚未出爐。據悉，他已將名單縮減至11位女性，加州眾議員巴斯（Karen Bass）近期以「黑馬」之姿崛起，與加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）、歐巴馬時期的國安顧問萊斯（Susan Rice）並列最具潛力的競爭者。

根據CNN，拜登競選團隊展開數個月密集審查，挑選副手人選，工作內容極度機密，許多高級顧問也不清楚審查過程，目前已達最後階段。拜登先前透露，將在8月第一周宣布競選搭檔，但2名幕僚透露，此時間點很有可能被推遲到8月10日那周。

除了前述3人以外，名單上還包括麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）、佛州眾議員德明斯（Val Demings）、伊利諾州參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）、亞特蘭大市長巴托姆斯（Keisha Bottoms）、密西根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）以及新墨西哥州州長格里森（Michelle Lujan Grisham）等人。

▲加州眾議員、國會非裔黨團主席巴斯（Karen Bass）獲得許多民主黨領袖人物支持。（圖／達志影像／美聯社）



66歲的巴斯是國會非裔黨團主席，近期以黑馬之姿崛起，獲得極具影響力的民主黨領袖大力支持。她幾周前被眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）評價「不應該被忽略」後人氣飆升，也被前加州州長衛斯理（Steve Westly）形容是「了解如何應對媒體與經濟……比人們所認為的更加強大」，卻「從第一天起」就遭低估。

盟友將巴斯描繪成廣受愛戴與尊敬的眾議員，擁有與共和黨合作的經驗，極具團隊合作精神，曾經領導州政府立法機構，還是一名出身卑微的非裔女性，將是最安全的政治選擇。

▲加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）一度投入民主黨總統參選人提名初選。（圖／路透）



哈里斯曾經投入民主黨總統參選人初選，已經在全國舞台上受到美國社會檢視，但也因為曾在辯論會上猛攻拜登，被批評太過「野心勃勃」，質疑是否能夠成為值得信任、具有團隊精神的夥伴。

▲歐巴馬時期的國安顧問萊斯（Susan Rice）具有深厚外交政策背景。（圖／路透）



萊斯競選經驗有限，被一些人認為是出乎意料的人選。但支持者指出，她擁有政府部門的治理經驗，也於全球混亂時期累積深厚外交政策背景，最重要的是，與拜登擁有多年工作關係。拜登本人就曾說過，想要找到一位「合得來」的搭檔。

美國面臨疫情與經濟衰退的雙重危機，川普支持率大幅下滑。外界指出，拜登因此獲取空間，不必如同一般大選一樣，仔細斟酌競選夥伴帶來的政治與選舉優勢。拜登的一位老朋友透露，「如果他已經決定了，就是還沒告訴任何人。但根據我對他的了解，他在最後一刻來臨之前，不會做出最終決定」。