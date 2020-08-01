　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登「縮減副手名單」！3女強人競爭超激烈　她聲勢飆升成最強「黑馬」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美國前副總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲美國前副總統拜登（Joe Biden）可望代表民主黨挑戰川普，但副手人選至今尚未出爐。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國前副總統拜登（Joe Biden）可望代表民主黨角逐總統大位，但副手人選至今尚未出爐。據悉，他已將名單縮減至11位女性，加州眾議員巴斯（Karen Bass）近期以「黑馬」之姿崛起，與加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）、歐巴馬時期的國安顧問萊斯（Susan Rice）並列最具潛力的競爭者。

根據CNN，拜登競選團隊展開數個月密集審查，挑選副手人選，工作內容極度機密，許多高級顧問也不清楚審查過程，目前已達最後階段。拜登先前透露，將在8月第一周宣布競選搭檔，但2名幕僚透露，此時間點很有可能被推遲到8月10日那周。

除了前述3人以外，名單上還包括麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）、佛州眾議員德明斯（Val Demings）、伊利諾州參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）、亞特蘭大市長巴托姆斯（Keisha Bottoms）、密西根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）以及新墨西哥州州長格里森（Michelle Lujan Grisham）等人。

▲加州眾議員、國會非裔黨團主席巴斯（Karen Bass）。（圖／達志影像／美聯社）

▲加州眾議員、國會非裔黨團主席巴斯（Karen Bass）獲得許多民主黨領袖人物支持。（圖／達志影像／美聯社）

66歲的巴斯是國會非裔黨團主席，近期以黑馬之姿崛起，獲得極具影響力的民主黨領袖大力支持。她幾周前被眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）評價「不應該被忽略」後人氣飆升，也被前加州州長衛斯理（Steve Westly）形容是「了解如何應對媒體與經濟……比人們所認為的更加強大」，卻「從第一天起」就遭低估。

盟友將巴斯描繪成廣受愛戴與尊敬的眾議員，擁有與共和黨合作的經驗，極具團隊合作精神，曾經領導州政府立法機構，還是一名出身卑微的非裔女性，將是最安全的政治選擇。

▲▼美國聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

▲加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）一度投入民主黨總統參選人提名初選。（圖／路透）

哈里斯曾經投入民主黨總統參選人初選，已經在全國舞台上受到美國社會檢視，但也因為曾在辯論會上猛攻拜登，被批評太過「野心勃勃」，質疑是否能夠成為值得信任、具有團隊精神的夥伴。

▲歐巴馬時期的國安顧問萊斯（Susan Rice）。（圖／路透）

▲歐巴馬時期的國安顧問萊斯（Susan Rice）具有深厚外交政策背景。（圖／路透）

萊斯競選經驗有限，被一些人認為是出乎意料的人選。但支持者指出，她擁有政府部門的治理經驗，也於全球混亂時期累積深厚外交政策背景，最重要的是，與拜登擁有多年工作關係。拜登本人就曾說過，想要找到一位「合得來」的搭檔。

美國面臨疫情與經濟衰退的雙重危機，川普支持率大幅下滑。外界指出，拜登因此獲取空間，不必如同一般大選一樣，仔細斟酌競選夥伴帶來的政治與選舉優勢。拜登的一位老朋友透露，「如果他已經決定了，就是還沒告訴任何人。但根據我對他的了解，他在最後一刻來臨之前，不會做出最終決定」。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
IG遭網友霸凌！25歲「排球甜心」驚傳家中輕生亡
快訊／時力決議停止徐永明職務　推選邱顯智擔任代理主席
陳唐山涉貪「一點也不意外」！　地表最強里長：這一天等很久了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全沒戴口罩！美國夏令營學員「26人擠1間小木屋」　260人↑染疫

防疫封鎖酒舖也關門！印度村民「狂飲洗手液」解癮　10人慘死

「哈格比」最快明天成颱！　美軍預測路徑「經過台灣東方海面」

美佛州「死亡病例連4天創新高」！　佛奇點出「防疫致命傷」

終點線引爆釀3死260傷↑　波士頓馬拉松爆炸案嫌犯「死刑判決遭推翻」！

川普宣布「禁止TikTok在美國營運」！　預告最快8/1執行

共軍學者唐娟被捕過程曝光！躲領館「陷入歇斯底里」就醫後落網

阿拉斯加「2飛機相撞」殘骸掉滿高速公路！7人全罹難　議員驚傳殞命

BBC：李登輝「親日派」色彩鮮明引正反評價　推動民主化也與日有關

15年來最高！73％美國人「對中反感」　3/4↑認北京要為全球疫情負責

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

IU理想型「秒選呂珍九」成東鎰狂碎念XD　P.O合體《德魯納》社長＆經理：像在夢裡

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

黃明志隔離14天「像住在垃圾堆」　保險套代言找上門「最愛奶茶口味」

女戰神拚了！陳玉珍穿低胸洋裝　解放傲人木瓜：這樣比較有桃花？

1僧侶+2女信徒「溪邊誦經放生」 不聽路人勸...4袋細黑活體入河

快訊／IG遭網友霸凌！25歲「排球甜心」驚傳家中輕生亡

北韓軍官「三人行」笑拍性愛淫片！　沉浸女色慘遭活逮下場曝光

狐狸瘋狂偷鞋！犯案現場起出100多雙...網笑：原來牠喜歡這一味

拜登「縮減副手名單」！3女強人競爭超激烈　她聲勢飆升成最強「黑馬」

瞬間畫面曝！印度巨型起重機倒塌至少10死　傳多人受困

驚世婆婆大鬧婚禮！頻打斷新娘誓言...大吼：我兒子零缺點

北極2冰蓋「急速消失」！　他曾預測「5年內不見」…NASA衛星圖證實了

手臂甩「香蕉」遭路人恥笑4年！斷根男靠這支重振雄風：盼能站著尿尿

比爾蓋茲、歐巴馬中鏢！名人推特爆駭客入侵發文詐財　主謀是17歲少年

幾乎所有人都會染新冠！　巴西總統要國人「面對現實」：每天都有人死

比利時工程師最新疫調「3月就有嗅味覺喪失 」莊人祥：可能當時已染病

不斷更新／羅傑斯飆9k、索沙不惶多讓飆11k　9局中信2比2富邦延長賽

滑水道、漂漂河通通免費玩！全台5處親子水樂園盤點　假日沁涼放電不花錢

2018年主張「貪汙政黨要連帶處罰」！徐永明聲押禁見…黨主席也沒了

中職／別只想著碰球　高國慶鼓勵小獅：提升攻擊指數

徐永明涉貪遭時力停權　黃國昌支持：請檢調徹查到底

不斷更新／廖健富2分砲　樂天4比3反超統一

他才13歲⋯《小小廚神》班罹罕見血管瘤「全球僅6例」　3年前家庭悲劇痛失雙親

徐永明涉貪遭時代力量停權　黨內議論...去年的今天林昶佐退黨

快訊／IG遭網友霸凌！25歲「排球甜心」驚傳家中輕生亡

國際熱門新聞

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

外帶握壽司！驚見壽司蝦發出「詭異藍光」

小三上衣被扒光當街暴打　偷吃男冷眼看戲

醫殺50計程車司機！屍體丟鱷魚池

影／沖繩宣布自行進入緊急狀態至8/15

性感旗袍扒不掉！日本美女作家上網求救

快訊／IG遭網友霸凌！25歲「排球甜心」驚傳家中輕生亡

下體爛掉　手臂裝仿生陰莖甩4年

台男失蹤傳陳屍河岸！ 外交部回應

李登輝喪禮　日本考慮派森喜朗出席

擁13.7吋纖細腰！她堅稱：遺傳沒修圖

哈格比最快明成颱　美軍預測路徑曝光

退役女官勾搭毒蟲　隔天全裸斷頸亡

印度染疫死亡人數　超過義大利

更多熱門

相關新聞

駭名人推特詐財　主謀是17歲少年

駭名人推特詐財　主謀是17歲少年

社群媒體推特（Twitter）日前遭駭，駭客接管包括美國前總統歐巴馬在內許多名流的推特帳號後，發文向人詐取比特幣。美國檢方今天起訴年僅17歲的主謀與另兩共犯。

都沒戴口罩！美夏令營260人↑染疫

都沒戴口罩！美夏令營260人↑染疫

加拿大：孟晚舟案符合引渡美國條件

加拿大：孟晚舟案符合引渡美國條件

佛州死亡數又創新高　佛奇點出防疫致命傷

佛州死亡數又創新高　佛奇點出防疫致命傷

波士頓馬拉松爆炸案「嫌死刑逆轉」

波士頓馬拉松爆炸案「嫌死刑逆轉」

關鍵字：

北美要聞拜登巴斯賀錦麗萊斯

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／再增6例境外　指揮中心1400說明

搭捷運耳邊傳來呱呱聲…他低頭一見秒融化！

23歲女遭違停賓士擊落慘死！他坐路旁傻了

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

狠愛演宣布停更！坦承團內有問題

艾倫遭戳破欺凌員工親口道歉了！高層宣布介入調查

染疫外籍工程師完整足跡曝！24處酒吧等和高鐵入例

正妹雙胞胎愛上同男友「3人行」8年！姊妹輪流激戰

海軍上士大戰女士官166秒片流出！偷拍士官賠慘了

賓士女違規又突開車門　女騎士遭撞卡公車輪下亡

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

太平洋雙颱？豪大雨擴大炸3天

斯文男把女友分屍7大塊！被判可教化免死

于正嗆TFBOYS抄襲！當事人回應酸爆

更多

最夯影音

更多
林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」
3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

IU理想型「秒選呂珍九」成東鎰狂碎念XD　P.O合體《德魯納》社長＆經理：像在夢裡

IU理想型「秒選呂珍九」成東鎰狂碎念XD　P.O合體《德魯納》社長＆經理：像在夢裡

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面