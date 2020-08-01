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惹怒金與正！南韓統一部嚴懲「脫北者團體」...遭聯合國打槍：停止行動

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▲▼脫北者公民團體代表朴尚學涉嫌持磚毆打SBS電視台記者。（資料照／達志影像／美聯社）

▲脫北者公民團體代表朴尚學涉嫌持磚毆打SBS電視台記者。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓脫北者公民團體「自由北韓運動聯盟」代表朴尚學（박상학）不僅對北韓（朝鮮）空飄傳單，甚至對至住處採訪的SBS電視台記者持磚頭施暴，遭警方向法院申請拘票。對此，南韓統一部欲著手取消該團體的法人設立許可，受到聯合國北韓人權特別報告員坤塔納（Tomas Ojea Quintana）7月30日（當地時間）致電關切，要求其應立即停止所有舉措。

坤塔納接受《美國之音》（VOA）採訪時表示，「北韓維權團體最近頻遭南韓政府調查，明顯感受到威脅，我向南韓政府呼籲不應採取具對立性的政策，直到雙方展開有意義的對話前，應停止所有行動。」

坤塔納認為，南韓政府取消脫北團體法人設立許可等舉措，嚴重危害到該團體對世界各地傳播北韓人權現況，「不能因為對北韓空飄傳單會影響到兩韓關係，就阻止、限制北韓維權團體的行動。」

根據韓媒《東亞日報》，南韓統一部7月30日與坤塔納展開視訊會議後，就逕行於隔日的例行記者會上表示，「坤塔納在會議後，已充分了解我方採取措施之立場」，強調已與聯合國取得共識；然而不到一天，便遭坤塔納狠狠打臉。

據悉，甫就任統一部長的李仁榮（이인영）除了簽下同意對北韓輸出醫療防疫物資，7月31日更至位處兩韓邊境的江原道高城郡，視察東海鐵道線的豬津站，表示未來會積極探索重啟金剛山觀光的方案、促進連結兩韓的鐵路與道路，打造新一代韓半島（朝鮮半島）經濟秩序。

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