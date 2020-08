美國超模坎達爾珍娜「洛杉磯2億豪宅」曝光！「樸實溫暖風」甩開奢華氣息

▲坎達爾珍娜豪宅曝光。(左圖/取自免費圖庫Pexels,右圖/翻攝自ig/@kendalljenner)

記者崔子柔/綜合報導

美國24歲的超級名模坎達爾珍娜(Kendall Jenner)近日曝光她在洛杉磯的豪宅,她2017年以800萬美元(約2億3460萬台幣)購入該屋,親自投入裝潢設計及擺設,最後的成果也讓她感到「非常自豪」。

根據《CNN》報導,坎達爾珍娜為了9月號的《建築文摘》(Architectural Digest)敞開豪宅大門受訪,這是她第一個完全參與設計的家,她稱是屬於她「身份及喜歡的事物的真實反映」。

坎達爾珍娜喜好中性的配色和有機的質地,其實在客廳和廚房、臥室都可以觀察到,使用了很多木質系的設計,再以棕土色系的家飾做搭配,整個房屋展現溫馨的氣氛。

更衣室就不難看出她「時尚超模」的身分,掛滿各種時下流行的名牌衣物,新潮的包包、鞋子等配件甚至多到架子已經放不下。

▲▼坎達爾珍娜豪宅曝光。(圖/翻攝自推特/@kenjenstyle/@COOLCHICBLONDE)



Oh to live in kendall jenners $8million Los Angeles home pic.twitter.com/T8RWkbW10c