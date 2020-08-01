世衛：COVID-19疫情百年一遇　影響恐持續數十年

▲世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

文／中央社日內瓦31日綜合外電報導

世界衛生組織緊急委員會6個月前對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情發出最高級警報，宣布構成「國際關注公共衛生緊急事件」，如今再度做出評估，稱疫情影響恐持續數十年。

根據法新社彙整官方資料統計數據，2019冠狀病毒疾病去年12月在中國出現迄今，已奪走約67萬5000人性命，並造成至少1730萬人感染。

由18名成員和12名顧問組成的世界衛生組織（WHO）緊急委員會今天第4度召開會議商討疫情危機。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在會議開始時表示：「想想6個月前，你們建議我宣布國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC），當時中國以外地區只有不到100起病例，且無人病故，這令人警醒。」

「這場疫情是百年難得一見的健康危機，其效應未來數十年都能感受得到。」

▲美國現仍是全球確診人數最多的國家。（圖／達志影像／美聯社）

世衛緊急委員會有權提出新建議或修改既有建議。

不過，世衛毫無疑問會將這場疫情維持為國際關注公共衛生緊急事件，這是世衛最高層級的警報，於1月30日首度發出。

世衛未在第一時間宣布疫情成為國際緊急事件，遭到外界嚴厲批評。

美國指控世衛過度靠攏中國，並在7月正式啟動退出世衛的程序。

世衛也遭外界批評過慢發出建議，或者提供的建議充滿矛盾，特別在配戴口罩或病毒傳播模式方面。

▲各國民眾上街會戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

譚德塞說：「許多科學問題已獲解決，許多問題仍待解答。」

「血清研究早期結果顯示，世上多數的人仍容易遭到感染，即使是在那些已經歷過嚴峻疫情的地方。」

「許多原以為已經度過最糟階段的國家，現在紛紛努力應付新爆發的疫情。一些疫情爆發頭幾週比較不受影響的國家，現在病例和死亡人數也增加了。部分疫情曾相當嚴峻的國家，則已讓疫情獲得控制。」

各國今年稍早為了對付疫情所實施的各項高度限制性封鎖措施，引發全球經濟動盪，而這種具有高度傳染性的呼吸道疾病唯一的長期解決之道，恐怕只有有效的疫苗。

譚德塞說：「雖然疫苗研發正以破紀錄速度進行，我們仍得學習與病毒共存，以我們現有的工具與之對抗。」