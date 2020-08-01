香港立法會選舉延期　CNN點破「北京2014年老招」：正籌備一場沒反對派的選舉

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

香港30日證實取消12名民主派候選人參選資格後，31日隨即宣布立法會選舉順延一年。消息一出，國際各大媒體紛紛以快訊報導，如今外界也正在猜測，在中國實施港版國安法之後，香港當局未來能否容忍反對派的存在。此一狀況就像是中國2014年提議選出香港特首的方式雷同，也就是港人有權投票，但最終誰能站穩腳步，北京政府說了算。

CNN今以「香港正在籌備一場沒有真正反對黨的延期選舉」為題進行報導。文中提到，香港領導人是由人數極少的委員會選出，成員大多為香港菁英份子，且機構半數由功能界別組成，包括商界、金融界等，代表著企業及特殊利益集團，而市府工作人員為職業官僚，非經選舉產生。但30日這天，香港取消12名民主派候選人參選資格，甚至警告還會有更多候選人參選資格會被剝奪；到了31日，當局以新冠肺炎疫情為由，把原定9月6日登場的立法會選舉順延一年。

▲香港立法會原定今年9月6日登場，港府昨（31）宣布順延一年，改至2021年的9月5日舉行。（圖／路透社）

此次選舉為港版國安法上路後的首次立法會選舉。依據基本法，立法會議員必須宣誓「支持」基本法，為程序性質，但如今有了改變，當局引用2016年一起法庭案例發出聲明強調，立法會議員宣誓支持基本法，不僅僅只是遵守該法，也要表態支持、促進、擁護該法，且推動香港獨立自覺、尋求海外政府或政治當局干預的人士，都可能被取消資格。

這些行為在許多民主國家均存在，包括英國、加拿大議會均有公開力挺分離主義的政黨，但在港版國安法之下，這一切行為在香港均屬非法。

令人關注的是，有意透過無差別投票否決政府提案、任命、撥款申請及預算來迫使政府同意特定政治要求的人士，也會被視為反對派。報導分析，這似乎是香港政府對民主派部分人士的回應，因為先前有人喊出，若取得立法會多數席會，就要投票否決特首林鄭月娥的預算案，藉機觸發政治危機，逼迫她下台。

▲自港版國安法6月30日上路後，該法似乎引發寒蟬效應。（圖／路透）

此外，在港版國安法上路方面，若候選人態度為「原則上反對」（an objection in principle），也將被禁止參選。儘管當局已承諾該法不會溯及既往，但多名選舉官員援引候選人反對該法為由取消參選資格，這讓外界相信，將會有更多人會受到波及。

文末提到，儘管此次選舉是因為疫情關係延期，但如此一來，香港許多知名、受歡迎的民主派人士都不會參加選舉，真正代表反對派的候選人少之又少。而此一狀況就像是中國2014年提議選出香港特首的方式雷同，也就是港人有權投票，但最終誰能站穩腳步，北京政府說了算。