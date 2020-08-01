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大賺50%搶入袋　銀樓湧現賣黃金潮！

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黃金價格破新高，銀樓買賣黃金的客人也隨之增加。

▲黃金價格近期突破2011年9月時每盎司1923.7美元的價位，改寫歷史新高，甚至一度站上2000美元。銀樓也湧現買賣黃金的人潮。（圖／鏡週刊）

圖文／鏡週刊

「「週一（7/27）就有很多客人來店裡賣黃金，因為大家都聽到金價要破2000美元了，所以來賣黃金獲利了結。」金加家珠寶董事長、同時也是台北市金銀珠寶商業同業公會發言人的石文信分析，這波賣黃金的客人大多以投資為主，看到有賺就先落袋為安，「算一算若持有5年至今，報酬率可達50%。」

由於新冠肺炎疫情二度擴大，市場不確定性增加，投資人紛紛買入黃金避險，使得黃金期貨價格攀升。黃金現貨、期貨價格在7月28日創下新高，期貨價格甚至一度站上每盎司2000美元，也是自2011年9月以來的最高收盤價。

請繼續往下閱讀...

石文信表示，不只有人來賣，也有很多客人是來買黃金的，「主要是金價未來三年上看2300美元，反倒吸引一些手邊沒有黃金資產、追求穩定商品的客人。」他分析，這群人手邊有些現金，又因為銀行利率過低，不願把錢只放銀行，加上黃金流動性也高，讓他們願意買進一些黃金持有。

銀樓裡來來去去的客人中，石文信觀察到，最近多了很多年底準備結婚的新人，主要也是預期未來金價會再上漲，先提早買金飾。

除了新婚新人外，年長者買黃金的比例也有成長的趨勢，「老人家比較喜歡看得見且保值的商品，他們雖然手邊有些錢，但金額又不足以買房，加上現在銀行利率低，反而選擇把錢拿來買黃金。」石文信分析，長輩買黃金的用意還是希望傳承，未來將財產留給兒孫。


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