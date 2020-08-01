川普宣布「禁止TikTok在美國營運」！　預告最快8/1執行

▲美國總統川普（Donald Trump）透露最快周六（8月1日）禁止TikTok在美營運。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普7月31日宣布，將禁止中國社交影音平台TikTok在美國營運，最快周六（8月1日）就會執行。此前，美媒報導指出，美方官員要求北京字節跳動（ByteDance）出售TikTok，而微軟正在洽談收購事宜。

綜合CNBC、《國會山報》與俄羅斯《衛星通訊社》報導，川普在空軍一號（Air Force One）上向記者表示，「就TikTok而言，我們將在美國禁止他們」，並透露「最快在周六」就會執行。他說，「我有這個權力，可以透過行政命令之類的」。

TikTok是一款中國熱門影音分享社交App，由北京字節跳動創立與開發，但隨著美中關係惡化，成為華府的鎖定目標。據美媒稍早報導，川普正在考慮簽署行政命令，要求字節跳動脫離TikTok美國分部，因為擔心該公司可能透過App蒐集美國敏感資料，外洩給中國共產黨，也有消息指出，微軟正與字節跳動洽談收購事宜。

▲隨著美中關係惡化，華府也將矛頭指向TikTok。（圖／路透）



美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾表示，基於國安考量，川普政府正在考慮禁止TikTok等中國App。白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）也說，解決TikTok構成的國安風險是一項迫切行動。共和黨數名議員擔心北京利用TikTok干預大選，聯合致信政府部門，要求評估相關威脅與風險。

TikTok駁斥審查用戶分享內容、與中國共產黨共享資料的說法，並且試圖與北京保持距離，今年稍早聘請前迪士尼執行長梅耶（Kevin Mayer）就任執行長，並將美國資料數據儲存中心遷至美國。

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