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慘遭韓國人打槍！紐西蘭警痛批南韓外交部「無恥」　籲交出監視器影像

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▲▼涉嫌性侵當地男職員的南韓駐紐金姓外交官。（圖／翻攝自Newshub）

▲涉嫌性侵當地男職員的南韓駐紐金姓外交官。（圖／翻攝自Newshub）

記者羅翊宬／編譯

南韓駐紐西蘭大使館金姓外交官（Hongkon Kim）2017年底涉嫌3度性騷白人男職員，引發當地輿論反彈，甚至連紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）也主動致電南韓總統文在寅，盼南韓外交部與駐紐使館能交出監視器影像、配合警方調查，文在寅承諾將釐清相關事實、儘快處理。

不過事後南韓外交部卻以「違反外交上的慣例」為由，拒絕交出監視器影像，希望當地警方先擬定好提問，以書面形式向使館職員進行調查。此舉令紐西蘭警方非常不滿，指出事態演變至今，南韓政府依然我行我素、未交出交任何資料，暗指文在寅根本「空口說白話」。

▲▼被指控涉嫌性騷駐紐西蘭使館白人男職員的金姓南韓外交官。（圖／翻攝自stuff）

▲金姓外交官返回南韓從輕發落後，反而被調派至菲律賓擔任總領事。（圖／翻攝自stuff）

根據韓媒《先驅報》報導，紐西蘭警方31日接受電訪時表示，「想釐清真相，就應當配合調查！目前我方已向南韓大使館提出幾個方案，相望能協助調查；不過至今仍未獲得對方回應。」

報導指出，紐西蘭警方希望傳喚當時任職於使館的職員為證人，一同參與調查，並期盼南韓使館能交出事發當時館內的監視器影像；不過，卻遭到南韓外交部回絕，認為此舉有違兩國間的「外交慣例」，且駐在國警方直接調查外交官非常不妥，違反「外交豁免權」。

▲▼紐西蘭總總理阿爾登致電南韓總統文在寅。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭總總理阿爾登致電南韓總統文在寅。（圖／達志影像／美聯社）

報導分析，紐西蘭已出動總理阿爾登主動致電南韓，希望總統文在寅能直接指示外交部、駐紐使館接受調查，卻仍遭到對方依然故我的態度「洗臉」，不排除韓、紐兩國外交關係會因此起外交官性騷案而繼續惡化。

據悉，紐西蘭媒體《Newshub》7月25日發佈深度報導，公開該涉案南韓駐紐金姓外交官的姓名（Hongkon Kim）、未打碼的相片，指出該外交官3度撫摸當地男職員的臀部，且受到南韓政府包庇。南韓外交部發言人金仁澈（김인철）在例行記者會表示，「南韓政府持續遵守『零容忍』原則」。

►性騷男職員！南韓外交官電梯「撫摸翹臀」拒配合調查...紐西蘭總理怒了
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