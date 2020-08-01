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謝金河：台股大洗牌時代　千萬不要以為股票沒漲、便宜「就跳進去」！

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▲▼財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（資料照／記者湯興漢攝）

財經中心／台北報導

財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，這一週是台灣資本市場卅幾年來最精彩的一個禮拜！在台積電連續拉出兩支漲停板的帶領下，台股飛越30年前12682的天價，且再創13031的歷史新天價，很多人都覺得台股漲得不可思議，其實如果仔細看，台股有一半的股票還蹲在地上，這些都是鼎鼎名門正派的公司，包括台塑四寶，正新輪胎，寶成工業等，今年他們很掙扎。

謝金河指出，把台股最新市值排行榜拉出來看了一下，有點吃驚，因為排名出現很大的變化。這當中，聯發科打敗鴻海，登上老二寶座。最大黑馬則是台達電，今年台達電業績起飛，股價跑到200元以上，市值居然打敗大立光，成為全台第七大市值企業，鄭崇華交棒後，海英俊帶著鄭平，鄭安創造佳績，非常值得肯定。

請繼續往下閱讀...

謝金河說，另一個看點是廣達的股價居然超過鴻海，這是過去卅年很少見到的景象。這些年，台達電，廣達積極把生產基地移回台灣，並加快升級轉型的腳步，如今都見到躍升。

謝金河說，這次前10大企業，過去前10席都有4席的台塑四寶排名全後退，今年前兩季台塑四寶紛紛出現虧損，尤其第二季油價已經回升到40美元，台塑集團仍然沒有扭轉最壞的情況。另外，寶成集團公布裕元工業上半年會虧損1.5到1.6億美元，今年狀況不妙，裕元是寶成最重要的子公司，去年上半年賺1.65億美元，今年變成虧損。正新輪胎今年考驗也很大。這些90年代最早進入中國大陸的企業，昔日優勢不見，迎接而來的是中國大陸同業的殺價競爭壓力。

謝金河指出，這次台積電，聯發科領航的台股比30年前更健康，但只有升級轉型有成的企業能脫穎而出，不能創造價值的公司，千萬不要以為股票沒漲，便宜，就跳進去！記得，這是一個大洗牌的時代！記得小英總統說：資本市場活絡是國家發展的根本！這個話有深意。

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