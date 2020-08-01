三倍券第三波預購今天上路！四大超商加碼優惠「攻略一次看！」

▲振興三倍券今（1）日開放第三波預購，四大超商祭出預購加碼優惠方案。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券今（1）日開放第三波預購，經濟部提醒想領紙本券的朋友，多多利用四大超商預訂或官網預訂，預購時程只有七天、至8月7日為止，超商業者也紛紛推出加碼與領券優惠，不只免排隊，還有優惠可以拿。

經濟部官員提醒，現在四大超商 7-ELEVEN、 全家FamilyMart、 OK超商、萊爾富超商Hi-Life 都能預訂三倍券，操作方式就跟預購口罩一樣簡單，而且預訂當下就享好康，領券也是到原超商。

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▲振興三倍券今（1）日開放第三波預購，四大超商祭出預購加碼優惠方案。（圖／經濟部提供）

為響應政府第三波振興三倍券預購政策，7-ELEVEN自8月1日至7日於5,755台ibon便利生活站提供預購服務，選7-ELEVEN預購享4大獨家回饋，分別為7-ELEVEN100元現金抵用券、星巴克美式咖啡好友分享券乙張、使用icash Pay或icash2.0支付加贈40點OPEN POINT，以及結帳當下當筆享CITY CAFE 大杯拿鐵第2杯半價。

▲振興三倍券今（1）日開放第三波預購，四大超商祭出預購加碼優惠方案。（圖／經濟部提供）

全家便利商店針對預訂三倍券的民眾，也推出冰美式大杯特價35元、冰拿鐵大杯特價39元加價購優惠；OK便利商店則祭出四大加價購任選，最高現賺135元；萊爾富推出以HiPay綁定國泰世華卡結帳，送50元購物金，結帳時出示會員還可抽MacBookAir i5。

▲振興三倍券今（1）日開放第三波預購，四大超商祭出預購加碼優惠方案。（圖／經濟部提供）

至於用官網預訂的朋友，領券地點除了超商外，還有 全聯福利中心、 物美價廉福利社-美廉社、 康是美 Cosmed、屈臣氏（Watsons）可選擇。民眾可依自己的使用習慣選擇三倍券的領取方式，包括行動支付、信用卡、電子票證或紙本券，官網頁面可以詳細查看領取資格與教學步驟及常見問題。

▲振興三倍券今（1）日開放第三波預購，四大超商祭出預購加碼優惠方案。（圖／經濟部提供）

不過，經濟部官員提醒，使用數位工具綁定三倍券，可享有不同的加碼方案，讓你的三倍券效益更放大，考慮使用數位三倍券之民眾，活動期間可在官網一覽各家平台或銀行祭出的優惠好康。

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