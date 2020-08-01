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隔壁桌大學生聊股票！他聽「用台積電賺到進口車」傻眼...網曝超狂背景

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▲▼7/29台北股市大盤。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股近期創新高。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者任珈萱／綜合報導

「護國神山」台積電近期股價飆漲，市值突破12兆。有網友表示，他在外面吃飯時，聽到隔壁桌的大學生在聊股票，結果竟聽到「用台積電的股票，賺進一輛進口車」，讓他好驚訝，忍不住問卦「大學生不認真讀書都在玩股票？」PO一出隨即引發熱議。

一名網友28日在PTT的Gossiping板發文表示，他中午去吃麥當勞時，旁邊坐了一桌大學生，一開始以為他們在聊妹還是電玩，結果竟然是在聊股票，「什麼空軍、做多、做空、出貨、多頭等等」，甚至還說因為台積電「他賺了一台進口車」。這狀況讓原po忍不住大嘆，「你們父母付錢給你們去讀書，你們在抄（炒）股，難怪台灣看不到什麼未來了。」

請繼續往下閱讀...

▲儲蓄，理財，利潤，定存，投資，股市，匯市，股票。（圖／pixabay）

▲一名大學生說自己因為台積電賺到一輛進口車。（示意圖／pixabay）

PO一出，隨即引來網友議論，「總比幾年前那幾個搞直銷的智障好」、「基本上，有沒有認真唸書和是否炒股，沒有絕對關係」、「反正阿他們錢都超多，給他們請客就好了」、「全民炒股時代 ，你還不上車？」、「大學學到的知識剛好可以在股市投資中學以致用啊」、「基本上有沒有認真唸書和是否炒股，沒有絕對關係」、「傻傻的，高中早就有人在玩了」、

不過也有網友點出關鍵，其實這種炒股票的群體，在大學生裡，是上流階層，「人家階級比你高，家裡有錢啊！不然窮大學生哪來錢買股票」、「這種能玩股票的大學生基本上就跟一般人不是同一世界」、「你聽到的是上流吧？有錢才敢玩」，而且如果在短期內，就靠2330賺到進口車，那代表本金不少。

▲網友聽到，大學生買台積電股票，賺到進口車。（圖／翻攝自PTT）

▲網友回應。（圖／翻攝自PTT）

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