　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

害5200名教徒染新冠...「新天地教主」李萬熙遭羈押！曾盜領資金56億

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南韓大邱新天地教會教主李萬熙，7月31日被法官傳訊後羈押。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓大邱新天地教會教主李萬熙，7月31日被法官傳訊後羈押。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

新冠肺炎（COVID-19）疫情在南韓爆發後至今，累計確診數為1萬4千多例，然而新天地教會相關患者數為5200多人，佔總體3分之1，其核心人物－教主李萬熙（이만희）涉嫌在疫情初期向防疫當局隱匿教會活動地點、造假信徒名單、侵佔教會資金50多億韓元，今（1）日凌晨遭法院審訊後羈押。

根據《韓聯社》報導，水原地方法院法官李明哲（이명철）7月31日以違反《傳染病預防法》、《特定經濟犯罪加重處罰法》等嫌疑，傳喚高齡89歲的李萬熙至法院接受羈押前審訊，之後決定簽下羈押令狀。

法官李明哲表示，「雖其犯罪事實在某部分有討論的餘地，不過部分犯罪嫌疑其實輪廓已十分清晰。在搜索過程中，充分發現其有湮滅證據的可能。」

部分人士擔心李萬熙年事已高、加上患有疾病可能無法服刑，對此李明哲解釋，「雖其高齡、加上患有疾病，但不至於到難以入獄服刑的程度。」

▲▼李萬熙曾在記者會上，下跪道歉。（圖／達志影像／美聯社）

▲李萬熙曾在記者會上，下跪道歉。（圖／達志影像／美聯社）

李萬熙從7月31日上午10時31分起接受羈押前審訊，直至晚間7時結束，歷經8個小時30分鐘，之後直接被送往水原監獄（수원구치소）。

《韓聯社》指出，李萬熙今年2月起與新天地教會的其他幹部擬定欺瞞防疫當局，除了謊報信徒名單外、還隱匿教會活動地點，造成防疫當局初期時無法防堵病毒擴散；而在興建和平的宮殿（평화의 궁전）作為教會研修中心的過程中，涉嫌盜領56億韓元（約新台幣1億3785萬元）；另外，從2015年至2019年，更在未取得地方政府同意下，在地方政府管轄的公共場所舉行宗教活動。

►野外露營也會染新冠！30多歲夫婦「不戴口罩」爽玩3天2夜　得知真相崩潰

►網美都狂推！櫻花發酵精華+清酒粕　

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／新冠肺炎再增6例！指揮中心1400記者會說明
快訊／最快明發海警！又一熱帶低壓生成　恐成「哈格比」颱風
斯文男分屍女友7大塊「可教化逃死」　死者兒：台灣殺人不用償命
2020年有3大衝擊！　唐綺陽揭「最後一波」要來了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

害5200名教徒染新冠...「新天地教主」李萬熙遭羈押！曾盜領資金56億

德中止與港引渡協議！　外長：立法會選舉延期「侵害港人權利」

共軍學者唐娟被捕過程曝光！躲領館「陷入歇斯底里」就醫後落網

阿拉斯加「2飛機相撞」殘骸掉滿高速公路！7人全罹難　議員驚傳殞命

「民主之父」李登輝辭世　義大利國會友台協會致函弔唁

北韓凌晨地震「震央近兩韓邊境」！　深度僅17公里

川普恐禁Tik Tok！傳微軟想收購「轉變局面」

科技大廠財報利多加持　美股收紅漲114點

美女作家戰「薄紗旗袍」全紀錄　脫不下來崩潰面癱求救！20萬人朝聖　

悼念李登輝辭世！白宮國安會推文稱「民主先生」：台自由開放社會建築師

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

黃明志隔離14天「像住在垃圾堆」　保險套代言找上門「最愛奶茶口味」

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

女戰神拚了！陳玉珍穿低胸洋裝　解放傲人木瓜：這樣比較有桃花？

得知媽媽肚裡是男孩！女娃變臉　秒崩潰大哭：人家只想要妹妹啦

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

害5200名教徒染新冠...「新天地教主」李萬熙遭羈押！曾盜領資金56億

德中止與港引渡協議！　外長：立法會選舉延期「侵害港人權利」

共軍學者唐娟被捕過程曝光！躲領館「陷入歇斯底里」就醫後落網

阿拉斯加「2飛機相撞」殘骸掉滿高速公路！7人全罹難　議員驚傳殞命

「民主之父」李登輝辭世　義大利國會友台協會致函弔唁

北韓凌晨地震「震央近兩韓邊境」！　深度僅17公里

川普恐禁Tik Tok！傳微軟想收購「轉變局面」

科技大廠財報利多加持　美股收紅漲114點

美女作家戰「薄紗旗袍」全紀錄　脫不下來崩潰面癱求救！20萬人朝聖　

悼念李登輝辭世！白宮國安會推文稱「民主先生」：台自由開放社會建築師

三倍券第三波預購今天上路！四大超商加碼優惠「攻略一次看！」

超越「地表最賺石油公司」　Apple市值衝上世界最高

洋基主場開幕戰3轟炸翻紅襪　法官致勝轟穩固美東寶座

慢性關節、肌腱炎頑固性疼痛患者有福了！　經動脈發炎血管栓塞術是治療新選擇

51歲警健檢後猝死...同僚慟：連3天深夜勤延誤就醫　警方說話了

影／李登輝追思會開放民眾悼念　台北賓館排隊長達30公尺

偷摘1顆虎頭柑撞果農落跑！飛石砸車冷嗆：專門玩你這種人　狂賊下場超慘

謝金河：台股大洗牌時代　千萬不要以為股票沒漲、便宜「就跳進去」！

葉匡時有新職　臉書標註「實聯精密化學」副董座

近7成上班族自認加薪無望　41％獎金也因此減少！

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

國際熱門新聞

小三上衣被扒光當街暴打　偷吃男冷眼看戲

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

外帶握壽司！驚見壽司蝦發出「詭異藍光」

沖繩宣布自行進入緊急狀態至8/15

醫殺50計程車司機！屍體丟鱷魚池

性感旗袍扒不掉！日本美女作家上網求救

下體爛掉　手臂裝仿生陰莖甩4年

李登輝喪禮　日本考慮派森喜朗出席

台男失蹤傳陳屍河岸！ 外交部回應

退役女官勾搭毒蟲　隔天全裸斷頸亡

印度染疫死亡人數　超過義大利

變態女聯手父親殺男友　完事還「現場亂倫」

李登輝辭世　白宮國安會：台自由社會建築師

美國制裁「新疆生產建設兵團」

更多熱門

相關新聞

神人列1~7月確診前10名　排名大變網驚呆

神人列1~7月確診前10名　排名大變網驚呆

新冠肺炎疫情在全球肆虐，從起初大陸位居第一，事隔半年，美國已成為全球確診數最高的國家。一名網友就整理出今年1月到7月底的「世界確診前10名國家」，不只各國確診數忽然暴增，且排名還出現大異動。從數據中還可以發現，雖然台灣的情況趨緩，但許多國家仍在水深火熱之中，因此原PO笑稱，「離開台灣...世界真是搖滾到不行啊」。

北韓凌晨地震　震央近兩韓邊境

北韓凌晨地震　震央近兩韓邊境

沖繩宣布自行進入緊急狀態至8/15

沖繩宣布自行進入緊急狀態至8/15

北京將派人赴港展開大規模核酸檢測排查！

北京將派人赴港展開大規模核酸檢測排查！

印度染疫死亡人數　超過義大利

印度染疫死亡人數　超過義大利

關鍵字：

日韓要聞南韓韓國新冠肺炎李萬悉新天地教會大邱羈押

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

搭捷運耳邊傳來呱呱聲…他低頭一見秒融化！

太平洋雙颱？豪大雨擴大炸3天

23歲女遭違停賓士擊落慘死！他坐路旁傻了

小三上衣被扒光當街暴打　偷吃男冷眼看戲

李登輝病逝！今彩539開詭異號碼　網傻：發財了

賓士女違規又突開車門　女騎士遭撞卡公車輪下亡

快訊／傳北市銀行員想獨吞15億！台新回應了

2020有3衝擊！唐綺陽揭「最後一波」將來

正妹雙胞胎愛上同男友「3人行」8年！姊妹輪流激戰

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

即／蘇震清涉貪2000萬　移送北檢

玄彬、宋慧喬爆復合同居中！

破解巨石陣！科學家：地球化學指紋吻合

外帶握壽司！驚見壽司蝦發出「詭異藍光」

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

更多

最夯影音

更多
林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」
賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面