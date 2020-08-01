害5200名教徒染新冠...「新天地教主」李萬熙遭羈押！曾盜領資金56億

▲南韓大邱新天地教會教主李萬熙，7月31日被法官傳訊後羈押。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

新冠肺炎（COVID-19）疫情在南韓爆發後至今，累計確診數為1萬4千多例，然而新天地教會相關患者數為5200多人，佔總體3分之1，其核心人物－教主李萬熙（이만희）涉嫌在疫情初期向防疫當局隱匿教會活動地點、造假信徒名單、侵佔教會資金50多億韓元，今（1）日凌晨遭法院審訊後羈押。

根據《韓聯社》報導，水原地方法院法官李明哲（이명철）7月31日以違反《傳染病預防法》、《特定經濟犯罪加重處罰法》等嫌疑，傳喚高齡89歲的李萬熙至法院接受羈押前審訊，之後決定簽下羈押令狀。

法官李明哲表示，「雖其犯罪事實在某部分有討論的餘地，不過部分犯罪嫌疑其實輪廓已十分清晰。在搜索過程中，充分發現其有湮滅證據的可能。」

部分人士擔心李萬熙年事已高、加上患有疾病可能無法服刑，對此李明哲解釋，「雖其高齡、加上患有疾病，但不至於到難以入獄服刑的程度。」

▲李萬熙曾在記者會上，下跪道歉。（圖／達志影像／美聯社）

李萬熙從7月31日上午10時31分起接受羈押前審訊，直至晚間7時結束，歷經8個小時30分鐘，之後直接被送往水原監獄（수원구치소）。

《韓聯社》指出，李萬熙今年2月起與新天地教會的其他幹部擬定欺瞞防疫當局，除了謊報信徒名單外、還隱匿教會活動地點，造成防疫當局初期時無法防堵病毒擴散；而在興建和平的宮殿（평화의 궁전）作為教會研修中心的過程中，涉嫌盜領56億韓元（約新台幣1億3785萬元）；另外，從2015年至2019年，更在未取得地方政府同意下，在地方政府管轄的公共場所舉行宗教活動。

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