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川普恐禁Tik Tok！傳微軟想收購「轉變局面」

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▲▼TikTok,抖音。（圖／達志影像／美聯社）

▲華府正在研究關於TikTok的眾多替代方案。（圖／達志影像／美聯社）

記者崔子柔／綜合報導

美國認定北京字節跳動公司的「TikTok」APP構成國安威脅，已多次揚言要禁用。紐約時報等外媒就指，微軟正在洽談收購TikTok，若成功轉手，將有可能改變被禁用的局面。

綜合《紐約時報》、《CNBC》等外媒報導，美方官員已經要求字節跳動公司出售TikTok。但目前未知微軟（Microsoft）收購進度如何，若交易成功，也許能讓華府把TikTok視為眼中釘的局面有所轉變。

字節跳動在2017年花10億美元收購美國社群媒體業者Musical.ly，並承諾會保有Musical.ly獨立性，但2018年8月就把Musical.ly併入TikTok，美方懷疑用戶資料會因此傳入中國，但TikTok嚴正否認。

美國外來投資審查委員會（CFIUS）去年對字節跳動收購Musical.ly發動國家安全調查，TikTok也因此受到放大檢視，今年5月還從迪士尼（Disney）找來串流事業負責人梅爾（Kevin Mayer）擔任執行長，想藉此淡化中資色彩。

TikTok近幾個月也加強在華府遊說，讓國會議員相信TikTok是「美國公司」，並防止美國強迫TikTok與字節跳動分家。雖TikTok扯上資安問題，但人氣不減，研究公司Sensor Tower數據顯示，今年首季約3.15億用戶下載TikTok，為史上單季下載次數最多的應用程式，下載總數突破22億。

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