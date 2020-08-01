醫師連環殺「50計程車司機」！　屍體全丟鱷魚池...警方嚇傻

▲沙爾瑪向警方坦承，自己就是謀殺50多名計程車司機的幕後主使者。（圖／CFP，為示意圖。）

記者曾羿翔／綜合報導



印度連環殺手沙爾瑪（Devender Sharma）向警方坦承，他謀殺了50多名計程車司機，把屍體全丟到一處鱷魚池中。據了解，夏爾瑪今年1月假釋逃出監獄，跑到另一個州後再也沒有回去，之後與一名女子結婚，6個月後被警方逮捕。沙爾瑪曾遇過金錢詐騙，後來動起歪腦筋參與犯罪計畫。

根據CNN報導，沙爾瑪在2002年到2004年期間，被判無期徒刑，因為他謀殺了多達7名的計程車司機，他在獄中服刑16年，現年已62歲。警方指出，沙爾瑪在今年1月獲准假釋後就再也沒有回到監獄。

時隔6個月，警方周三在首都德里（Delhi）住處逮捕沙爾瑪。沙爾瑪與一名寡婦住在一起，假釋後他就已結婚了。警方表示，沙爾瑪取得印度傳統醫學專業學位後，1984年開始就在拉賈斯坦邦的一家醫院工作長達11年。

報導也指出，沙爾瑪因為遇到1次詐騙被騙錢，動起歪腦筋參與犯罪計畫，他向警方坦承自己參與了125次的非法器官移植，還殺害了50多名計程車司機。

沙爾瑪也向警方坦承，自己就是謀殺50多名計程車司機的幕後主使者，他與共犯挑選偏僻的地方殺害司機，然後把屍體扔到鱷魚池裡，等同滅屍摧毀證據，然後把計程車賣掉賺取金錢。