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藥師存股術！他用5指標挑股選中這檔　不間斷存5年資產翻1倍

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林藥師目前存股主力是錢櫃，只要一有空就會去逛店面，把自己當老闆。

圖文／鏡週刊

沒有富爸爸庇蔭的林藥師，其實就是一般上班族，靠著長期存股，每年幫自己加薪超過百萬元；要享有長期穩定的被動收入，他認為個股體質是關鍵。包括公司負債比、流動比、純益率、配息政策及董監持股比例，都是他的選股指標。

 

林藥師選股有5大原則：1.公司負債比在40%以內。2.流動比率在300%以上。3.純益率超過20%。4.持續配息至少5年。5.董監事持股最低25%。至於目前他的存股主力，是時下流行娛樂產業錢櫃；攤開錢櫃財報，負債比約37%，流動比率近300%，純益率達30%，持續配息達8年，董監事持股約7成，5項條件全命中。

請繼續往下閱讀...

「4月底，錢櫃林森店大火消息一出，當時心情真的超悲慟，過去4年股東會我都一定到場，坐在第一排發問。」今年因有要事，他無法親臨現場，但早已擬妥提問，請親友代勞。

身為長期股東，錢櫃火災後，林藥師最想釐清3件事，包括未來防範措施及林森店重建時間表；墾丁福華案招商情況、及開幕時程；另外，公平會再度否決錢櫃與好樂迪合併案，目前帳上50億的保留盈餘如何規劃，也令他好奇；「對存股族來說，只要確定公司股息能持續成長，就不用害怕長期持有。」

另一方面，錢櫃決議以加發股息方式強化股東信心，原本公司規劃每股配息6.4元，股東會當天宣布提高至6.8元；「最近這幾天，我又加碼買進錢櫃，原本因為火災，心中有些疑慮，但了解經營者想法後，現在對公司反而更具信心。」林藥師說。

他指出，過去5年參與錢櫃配息，「公司股利只有往上走，從未往下滑，尤其今年疫情衝擊，很多公司決定不配息，但錢櫃卻逆勢加發股息，經營者對股東的照顧，讓人安心。」並坦言，錢櫃開業已久，消防預算一向不少，這次意外也讓公司記取教訓，未來在公共安全部分更加上緊發條。

而自2016年投資錢櫃以來，隨著股息再投入，及薪水加碼，總計投入金額約1200萬元，如今資產成長約1倍。林藥師分析，存股最重要二字在「專注」，不計較帳面損益；特別是靠存股累積資產的過程，就像一場馬拉松長跑，目標是全力以赴抵達終點。


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