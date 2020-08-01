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小資族買股有訣竅！　善用定期定額「日日扣」放大資產

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▲▼紙鈔,鈔票,千元鈔票,新台幣。（圖／記者袁茵攝）

▲台新銀行建議，民眾善用定期定額進行投資，以分批進場的方式布局。（示意圖／記者袁茵攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球經濟，隨著各國政府大規模救市政策出爐，經濟逐步重啟，全球股市自3月底低點至今已強勢反彈4成，台新銀行建議，民眾可善用定期定額進行投資，以分批進場方式布局，透過紀律投資達到分散風險、降低平均成本的效果。

台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩表示，這次推出「定期定額日日扣」服務，最低只要新台幣3,000元，讓民眾可視自身金流狀況或市場變化靈活彈性選擇調整扣款日，而投資新鮮人也可透過數位銀行Richart的銅板投資功能，新台幣10元即可開始定期定額，同享日日扣服務，民眾每月1日至28日可自由選定扣款日，最多可設定28個扣款日。

請繼續往下閱讀...

舉例來說，薪資固定入帳的投資人可以設定在入帳日後連扣5天或10天；若是有大額資金想投資的民眾，也可以設定每月1日、5日、10日、15日、20日和25日扣款，分散投資風險。

傳統定期定額投資法可分散進場投資時間點，用紀律投資締造長期報酬，盛季瑩指出，若在市場震盪加大時，增加定期定額的扣款天數可以降低投資成本，創造出優於一般定期定額法的表現，有機會進一步放大投資報酬。

盛季瑩建議，民眾在市場波動時期，可善用「定期定額日日扣」服務，持續扣款並增加扣款天數，快速累積更多單位數，加速實現理財目標。

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