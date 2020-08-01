想讓銀行存款多幾個零？10撇步「幫你築夢踏實」快筆記

▲誰都想讓存簿上的數字多幾個零，但就得仔細檢視生活中的花錢細節。（圖／翻攝自pakutaso.com、pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

前不久的威力彩讓得主一夕致富，或至少可以享有一段時間的生活無虞，但更多人還是得回到努力工作腳踏實地的日子。雖然無法成為超級幸運兒，但從生活中的小細節著手，慢慢也能靠自己的力量，幫自己的銀行存款多幾個零！國外網站《Bright Side》提供10個撇步，讓人們好好檢視日常生活的花錢、省錢行為。

撇步1：盡快還清債務

如果持續超額消費、累積卡債，每每想到這件事就會讓人備感壓力。別小看壓力，累積多了的話，它同時也會降低想賺錢、存錢的行動力與生產力。所以建議若有債務，盡快設定還錢時間與模式，早點還清，才有累積財富的可能。

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撇步2：設定特定目標

如果沒有特定的目標，例如存多少要買車、付房子頭期款，那麼「省錢」只會變成無聊的事情，而且很容易放棄。然而對於有些人來說，像買房子這種大型的目標，其實是有點模糊、不確定有沒有辦法實現的目標，這時可以列下夢想中房子詳細的描述，像是坪數多大、房間數要有多少等，這種目標會更明確，也會激發自己想要更加接近目標的心。

撇步3：拿到薪水後立即支付必要的帳單

列出每個月必須支出的固定帳單，像是水電費、保險費、房租、信用卡費等，每個月拿到薪水後，就先繳清這些固定開銷，就可以清楚看到自己每個月剩下多少錢可以利用，才能更快更清楚地做出資源分配。

撇步4：帶著平靜的心情逛街

逛街時難免會衝動購物，但很多時候冷靜下來，看著手上的東西就會覺得後悔失望。因此《Bright Side》建議出門時提醒自己「今天只是走走看看」，試著以一顆冷靜的心和頭腦走逛，避免衝動起來的情緒。

撇步5：使用信用卡的優惠計劃

現在，幾乎每張信用卡、發卡銀行都有專屬優惠，例如現金回饋、飛行里程累計等，定期、合理地使用這些信用卡，長久下來也能累積不少實質優惠甚至是一張旅遊機票。

撇步6：「必要的東西」永遠放在購買的優先事項

一個月扣掉固定開銷，可以買東西犒賞自己的扣打就只有那麼一點，因此在買東西前，一定要好好進行一番抉擇。例如，想要換新手機，又想去旅行，先找出其中一件事是不是可以被替代的，例如舊手機還堪用，或是能夠退而求其次選擇國內而不是國外旅行。

撇步7：避免太被廣告牽著走

廣告之所以一波波地打，就是因為它能在潛意識中改變人們對產品的想法和渴望。如果自覺自己時常被網路廣告吸引，進而下單花錢，不妨幫自己做個實驗，點選瀏覽器中的「AdBlock（封鎖廣告）」的設定，避免在使用手機、電腦時被廣告誘惑 ，一個月過後，看看自己是不是還這麼熱切地想要實驗前看上的商品。

撇步8：選擇可以幫忙省錢、節能的家電

目前坊間不少家電都有節能效果，例如常見的燈泡，耗電的除濕機、電冰箱等，也都可以選擇一級能效購買。此外，若需要更換家裡的水龍頭，建議也可改為使用感應式，無形中能避免水資源的浪費。

撇步9：錢要省，但也要計算好「投資報酬率」

試圖買到更便宜的產品沒有錯，但如果一間是住家附近的店，一間是相差幾十公里的店家，除非價格真的差很大，不然花在交通上的時間和金錢，不見得會比省下來的錢多得多。

撇步10：善用手機app，紀錄收入和支出

對於許多人來說，如果不記帳，幾乎不可能存錢。現代人生活忙碌，其實不用收集每天的收據、在紙上記錄每筆金額，在手機、平板等行動裝置進行操作，如今其實也很容易方便。有些記帳app甚至可以連接信用卡，自動幫忙累加、扣除所有收入支出。