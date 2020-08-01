　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

想讓銀行存款多幾個零？10撇步「幫你築夢踏實」快筆記

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲小資族，存錢，儲蓄，理財。（圖／pixabay）

▲誰都想讓存簿上的數字多幾個零，但就得仔細檢視生活中的花錢細節。（圖／翻攝自pakutaso.com、pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

前不久的威力彩讓得主一夕致富，或至少可以享有一段時間的生活無虞，但更多人還是得回到努力工作腳踏實地的日子。雖然無法成為超級幸運兒，但從生活中的小細節著手，慢慢也能靠自己的力量，幫自己的銀行存款多幾個零！國外網站《Bright Side》提供10個撇步，讓人們好好檢視日常生活的花錢、省錢行為。

撇步1：盡快還清債務
如果持續超額消費、累積卡債，每每想到這件事就會讓人備感壓力。別小看壓力，累積多了的話，它同時也會降低想賺錢、存錢的行動力與生產力。所以建議若有債務，盡快設定還錢時間與模式，早點還清，才有累積財富的可能。

請繼續往下閱讀...

撇步2：設定特定目標
如果沒有特定的目標，例如存多少要買車、付房子頭期款，那麼「省錢」只會變成無聊的事情，而且很容易放棄。然而對於有些人來說，像買房子這種大型的目標，其實是有點模糊、不確定有沒有辦法實現的目標，這時可以列下夢想中房子詳細的描述，像是坪數多大、房間數要有多少等，這種目標會更明確，也會激發自己想要更加接近目標的心。

撇步3：拿到薪水後立即支付必要的帳單
列出每個月必須支出的固定帳單，像是水電費、保險費、房租、信用卡費等，每個月拿到薪水後，就先繳清這些固定開銷，就可以清楚看到自己每個月剩下多少錢可以利用，才能更快更清楚地做出資源分配。

▲學生，儲蓄，存錢，數錢，預算，家庭，規劃，財務，高中生，零用錢。（圖／pakutaso）

撇步4：帶著平靜的心情逛街
逛街時難免會衝動購物，但很多時候冷靜下來，看著手上的東西就會覺得後悔失望。因此《Bright Side》建議出門時提醒自己「今天只是走走看看」，試著以一顆冷靜的心和頭腦走逛，避免衝動起來的情緒。

▲▼買東西,購物,買水果,逛街,塑膠袋,限塑,牛仔褲,球鞋。（圖／Pixabay）

撇步5：使用信用卡的優惠計劃
現在，幾乎每張信用卡、發卡銀行都有專屬優惠，例如現金回饋、飛行里程累計等，定期、合理地使用這些信用卡，長久下來也能累積不少實質優惠甚至是一張旅遊機票。

撇步6：「必要的東西」永遠放在購買的優先事項
一個月扣掉固定開銷，可以買東西犒賞自己的扣打就只有那麼一點，因此在買東西前，一定要好好進行一番抉擇。例如，想要換新手機，又想去旅行，先找出其中一件事是不是可以被替代的，例如舊手機還堪用，或是能夠退而求其次選擇國內而不是國外旅行。

撇步7：避免太被廣告牽著走
廣告之所以一波波地打，就是因為它能在潛意識中改變人們對產品的想法和渴望。如果自覺自己時常被網路廣告吸引，進而下單花錢，不妨幫自己做個實驗，點選瀏覽器中的「AdBlock（封鎖廣告）」的設定，避免在使用手機、電腦時被廣告誘惑 ，一個月過後，看看自己是不是還這麼熱切地想要實驗前看上的商品。

撇步8：選擇可以幫忙省錢、節能的家電
目前坊間不少家電都有節能效果，例如常見的燈泡，耗電的除濕機、電冰箱等，也都可以選擇一級能效購買。此外，若需要更換家裡的水龍頭，建議也可改為使用感應式，無形中能避免水資源的浪費。

撇步9：錢要省，但也要計算好「投資報酬率」
試圖買到更便宜的產品沒有錯，但如果一間是住家附近的店，一間是相差幾十公里的店家，除非價格真的差很大，不然花在交通上的時間和金錢，不見得會比省下來的錢多得多。

你以為只有台灣人開車穿拖鞋、亂開遠光燈嗎？　日媒統整7大駕駛NG行為（圖／pakutaso）

撇步10：善用手機app，紀錄收入和支出
對於許多人來說，如果不記帳，幾乎不可能存錢。現代人生活忙碌，其實不用收集每天的收據、在紙上記錄每筆金額，在手機、平板等行動裝置進行操作，如今其實也很容易方便。有些記帳app甚至可以連接信用卡，自動幫忙累加、扣除所有收入支出。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／中部工程師染疫！增6境外移入　1感染源待釐清
LIVE／增6例境外移入　中部工程師疑本土染疫！陳時中親自說
狠愛演宣布「全面停更」！　認了：內部確實有些問題
KTV唱一半警察突臨檢！「2大咖男歌手」摘口罩合照
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

存下人生第一桶金　「6招技巧」拒當月光族：先在桌上放撲滿

深田恭子化身無神OL　演繹日本上班族的社畜人生　粉絲母甘喊「秀秀」

兒子7年前用的尿布再升級！阿包醫生實測「透氣度大躍進」馬上囤貨給二寶

超級食物怎麼吃？《網路溫度計》10大酪梨料理掀熱議　第1名讓網友瘋狂敲碗

小孩子才拿試吃包！台製「貓乾乾」一次1.5kg免費進貢給貓皇　貓奴再抽超Q好禮

暑假不出國也能FUN飛一波！i-Ride體驗5D刺激酥麻感　7月中旬再飛美加、澳洲

新手苦惱「氣炸鍋」怎麼挑！網評「關鍵3要點」拿了振興券直接入手大廠牌

酒心智庫邀台灣藝術家聯名限量「單桶原酒」！傾力打造酒標　展現台灣之美

免買吸塵器　百萬網紅1招「省錢省時」除塵蟎

想讓銀行存款多幾個零？10撇步「幫你築夢踏實」快筆記

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

黃明志隔離14天「像住在垃圾堆」　保險套代言找上門「最愛奶茶口味」

女戰神拚了！陳玉珍穿低胸洋裝　解放傲人木瓜：這樣比較有桃花？

IU理想型「秒選呂珍九」成東鎰狂碎念XD　P.O合體《德魯納》社長＆經理：像在夢裡

得知媽媽肚裡是男孩！女娃變臉　秒崩潰大哭：人家只想要妹妹啦

想讓銀行存款多幾個零？10撇步「幫你築夢踏實」快筆記

大賺50%搶入袋　銀樓湧現賣黃金潮！

三倍券第三波預購今天上路！四大超商加碼優惠「攻略一次看！」

謝金河：台股大洗牌時代　千萬不要以為股票沒漲、便宜「就跳進去」！

葉匡時有新職　臉書標註「實聯精密化學」副董座

近7成上班族自認加薪無望　41％獎金也因此減少！

小資族買股有訣竅！　善用定期定額「日日扣」放大資產

藥師存股術！他用5指標挑股選中這檔　不間斷存5年資產翻1倍

緯創攜手成大及興創知能　舉辦「實現智慧運輸系統」數位轉型座談會

台達電攜手中央大學　成立「機器人聯合教學研究中心」

至少來台2個月！比利時工程師驚傳染新冠　指揮中心證實：感染源待釐清

外送哥「腳爽踩賓利」狂搖擺！他內湖直擊驚呆...網喊肉搜：沒碰過壞人

推動0歲閱讀　雲林縣文觀處「閱讀起步走」系列活動開跑

快訊／比利時籍工程師染疫！國內增「6境外+1感染源待釐清」本土0確診恐中斷

型男網紅金山區長廖武輝當麻豆　帶你騎YouBike輕鬆漫遊「社區小旅行」

夏季「埋線減重」夯！醫師提醒「4種人」需評估後再執行

16歲孫狂買遊戲點數全為「她」　超級阿嬤帶他到警局...秒破詐騙梗

27歲CEO年薪千萬！每月砸錢租別墅：幹嘛買房？

模擬東奧賽／王子維體驗賽場很不同　連拿15分不想給對手翻身

美佛州「死亡病例連4天創新高」！　佛奇點出「防疫致命傷」

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

財經熱門新聞

李登輝病逝！今彩539開詭異號碼　網傻：發財了

快訊／李登輝病逝！今彩539「詭異號碼」5人中頭獎

200萬all in玉山金　網曝另解：肉更多

他用5指標挑股選中這檔　不間斷存5年資產翻1倍

隔壁桌大學生「全在聊股票」！網：還不快上車

謝金河：台股大洗牌時代　不要以為股票沒漲、便宜「就跳進去」！

台積電狂漲上天　他卻慘賠40萬

大賺50%搶入袋　銀樓湧現賣黃金潮！

25歲年輕人重押生技股賺1倍　銀行業者分析建議5招擺脫窮忙族！

提前退休能領勞保老年年金？一次領還是月領好？　勞保局算給你看

三大名師推薦潛力股大漲！光洋科漲逾5%、南電飆22%　

燃料費？稅？　別再跑稅務局補發了

想讓銀行存款多幾個零？10撇步快筆記

三倍券第三波預購今天上路！四大超商加碼優惠「攻略一次看！」

更多熱門

相關新聞

小資買股有訣竅！善用1招放大資產

小資買股有訣竅！善用1招放大資產

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球經濟，隨著各國政府大規模救市政策出爐，經濟逐步重啟，全球股市自3月底低點至今已強勢反彈4成，台新銀行建議，民眾可善用定期定額進行投資，以分批進場方式布局，透過紀律投資達到分散風險、降低平均成本的效果。

五大振興券搶翻天投顧推超強方案

五大振興券搶翻天投顧推超強方案

台股沒有台積電？黃天牧推造市制度拚交易量

台股沒有台積電？黃天牧推造市制度拚交易量

白宮祭「回到美洲」獎勵措施

白宮祭「回到美洲」獎勵措施

3招破解「被動支出」　薪水免被偷

3招破解「被動支出」　薪水免被偷

關鍵字：

記帳存錢投資省錢儲蓄理財

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／再增6例境外　指揮中心1400說明

搭捷運耳邊傳來呱呱聲…他低頭一見秒融化！

23歲女遭違停賓士擊落慘死！他坐路旁傻了

正妹雙胞胎愛上同男友「3人行」8年！姊妹輪流激戰

太平洋雙颱？豪大雨擴大炸3天

賓士女違規又突開車門　女騎士遭撞卡公車輪下亡

海軍上士大戰女士官166秒片流出！偷拍士官賠慘了

快訊／傳北市銀行員想獨吞15億！台新回應了

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

2020有3衝擊！唐綺陽揭「最後一波」將來

李登輝病逝！今彩539開詭異號碼　網傻：發財了

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

小三上衣被扒光當街暴打　偷吃男冷眼看戲

艾倫遭戳破欺凌員工親口道歉了！高層宣布介入調查

更多

最夯影音

更多
林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」
賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面