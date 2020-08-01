　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

近7成上班族自認加薪無望　41％獎金也因此減少！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼職場，辦公室，上班族，筆電，會議，開會，報告，簡報，專業形象。（圖／You X Ventures／取自免費圖庫unsplash）

▲近7成上班族自認加薪無望。（資料照／取自免費圖庫unsplash）

記者余弦妙／台北報導

疫情衝擊百業，企業人事凍結，擔心自己被裁員減薪、放無薪假，對此yes123求職網針對後疫情時代的職場現況做調查，結果顯示，因為疫情關係，68.6%的上班族覺得今年加薪無望，同時有75.2%覺得今年升職無望。

yes123求職網表示，從調查中還發現到今年有出國工作計畫的，合計比例為42.3%，不過又分成，34.3%「因為疫情關係，因此放棄出國工作計畫」，8%屬於「沒有放棄出國工作計畫」。

請繼續往下閱讀...

除此之外，原本上半年有農曆年後跳槽計畫的，合計比例為54.7%，不過其中又分成，42.3%「因為疫情關係，因此造成農曆年後跳槽計畫受阻」，12.4%屬於「沒有造成農曆年後跳槽計畫受阻」。其中農曆年後跳槽計畫因疫情受阻，接下來預計的進度又分成，70.7%是「下半年仍有跳槽計畫」，29.3%是「下半年不再有跳槽計畫」。

另外，讓勞工特別有感的疫情衝擊，就是對收入的影響，40.9%的人透露，因為疫情關係，導致公司提供的分紅或獎金減少；而且換算下來，平均每月變相減薪5.9%。更糟糕的是，也因為疫情關係，有43.1%更認為，結果導致員工福利縮水。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，勞工也經常出現「經濟危機」，今年除了擔心獎金分紅落空、福利縮水，甚至害怕突然遭資遣、減薪，手頭恐怕更加吃緊。所謂的紓困金或貸款，其實是救急不救窮，想要避免經常性透支，除了養成記帳習慣外，若一有收入，應該優先償還債務，避免過度擴張信用，不事先評估還款能力，將無法擺脫「月底吃土」的窘境。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
1-7月「全球確診前10名」變化！離開台灣…世界搖滾到不行
快訊／新冠肺炎再增6例！指揮中心1400記者會說明
快訊／最快明發海警！又一熱帶低壓生成　恐成「哈格比」颱風
斯文男分屍女友7大塊「可教化逃死」　死者兒：台灣殺人不用償命
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

大賺50%搶入袋　銀樓湧現賣黃金潮！

三倍券第三波預購今天上路！四大超商加碼優惠「攻略一次看！」

謝金河：台股大洗牌時代　千萬不要以為股票沒漲、便宜「就跳進去」！

葉匡時有新職　臉書標註「實聯精密化學」副董座

近7成上班族自認加薪無望　41％獎金也因此減少！

小資族買股有訣竅！　善用定期定額「日日扣」放大資產

藥師存股術！他用5指標挑股選中這檔　不間斷存5年資產翻1倍

緯創攜手成大及興創知能　舉辦「實現智慧運輸系統」數位轉型座談會

台達電攜手中央大學　成立「機器人聯合教學研究中心」

快訊／李登輝病逝！今彩539「詭異號碼」5人中頭獎

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

黃明志隔離14天「像住在垃圾堆」　保險套代言找上門「最愛奶茶口味」

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

女戰神拚了！陳玉珍穿低胸洋裝　解放傲人木瓜：這樣比較有桃花？

得知媽媽肚裡是男孩！女娃變臉　秒崩潰大哭：人家只想要妹妹啦

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

大賺50%搶入袋　銀樓湧現賣黃金潮！

三倍券第三波預購今天上路！四大超商加碼優惠「攻略一次看！」

謝金河：台股大洗牌時代　千萬不要以為股票沒漲、便宜「就跳進去」！

葉匡時有新職　臉書標註「實聯精密化學」副董座

近7成上班族自認加薪無望　41％獎金也因此減少！

小資族買股有訣竅！　善用定期定額「日日扣」放大資產

藥師存股術！他用5指標挑股選中這檔　不間斷存5年資產翻1倍

緯創攜手成大及興創知能　舉辦「實現智慧運輸系統」數位轉型座談會

台達電攜手中央大學　成立「機器人聯合教學研究中心」

快訊／李登輝病逝！今彩539「詭異號碼」5人中頭獎

帶女友續攤點菜竟起酒瘋　台中男塑膠椅狂砸釀2傷...2友勸架也被拖下水

走上彩虹吊橋看瀑布！特搜南投8大景點　夠幸運才能遇見七彩琉璃光

50K男「錄取16萬工作」卻猶豫了！網見上班地點秒懂...正反論戰：不會冒險

8月購入唇膏超划算！彩妝大牌搶推「七夕情人節」獻禮

新聞雲App振興方案開跑！綁定東購會員送300東森幣

忙到像打仗一樣！澎湖40年海產店老闆：魚、蝦叫貨非常難

女星為宣傳「把Angelababy婚紗照P成自己」　事後道歉稱問過黃曉明…網友狠譙：沒腦

恐怖絞肉機吞人肉！澎湖女被捲入　軍刀鋸肢解搶救...右手二指已粉碎

首個重啟職業網球賽事　巴勒摩女子公開賽8月開打

大賺50%搶入袋　銀樓湧現賣黃金潮！

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

財經熱門新聞

李登輝病逝！今彩539開詭異號碼　網傻：發財了

快訊／李登輝病逝！今彩539「詭異號碼」5人中頭獎

200萬all in玉山金　網曝另解：肉更多

他用5指標挑股選中這檔　不間斷存5年資產翻1倍

隔壁桌大學生「全在聊股票」！網：還不快上車

台積電狂漲上天　他卻慘賠40萬

提前退休能領勞保老年年金？一次領還是月領好？　勞保局算給你看

25歲年輕人重押生技股賺1倍　銀行業者分析建議5招擺脫窮忙族！

燃料費？稅？　別再跑稅務局補發了

三大名師推薦潛力股大漲！光洋科漲逾5%、南電飆22%　

小資族3000元就可買蘋果股票！　蘋果於8月底執行股票分拆

緯創舉辦「實現智慧運輸系統」數位轉型座談會

廣明Q2「由盈轉虧」每股虧損1.68元

娃娃機250元「保證夾取」消費迷思

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

搭捷運耳邊傳來呱呱聲…他低頭一見秒融化！

太平洋雙颱？豪大雨擴大炸3天

23歲女遭違停賓士擊落慘死！他坐路旁傻了

小三上衣被扒光當街暴打　偷吃男冷眼看戲

正妹雙胞胎愛上同男友「3人行」8年！姊妹輪流激戰

李登輝病逝！今彩539開詭異號碼　網傻：發財了

賓士女違規又突開車門　女騎士遭撞卡公車輪下亡

2020有3衝擊！唐綺陽揭「最後一波」將來

快訊／傳北市銀行員想獨吞15億！台新回應了

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

即／蘇震清涉貪2000萬　移送北檢

破解巨石陣！科學家：地球化學指紋吻合

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

玄彬、宋慧喬爆復合同居中！

外帶握壽司！驚見壽司蝦發出「詭異藍光」

更多

最夯影音

更多
林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」
賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面