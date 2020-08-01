近7成上班族自認加薪無望　41％獎金也因此減少！

▲近7成上班族自認加薪無望。（資料照／取自免費圖庫unsplash）

記者余弦妙／台北報導

疫情衝擊百業，企業人事凍結，擔心自己被裁員減薪、放無薪假，對此yes123求職網針對後疫情時代的職場現況做調查，結果顯示，因為疫情關係，68.6%的上班族覺得今年加薪無望，同時有75.2%覺得今年升職無望。

yes123求職網表示，從調查中還發現到今年有出國工作計畫的，合計比例為42.3%，不過又分成，34.3%「因為疫情關係，因此放棄出國工作計畫」，8%屬於「沒有放棄出國工作計畫」。

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除此之外，原本上半年有農曆年後跳槽計畫的，合計比例為54.7%，不過其中又分成，42.3%「因為疫情關係，因此造成農曆年後跳槽計畫受阻」，12.4%屬於「沒有造成農曆年後跳槽計畫受阻」。其中農曆年後跳槽計畫因疫情受阻，接下來預計的進度又分成，70.7%是「下半年仍有跳槽計畫」，29.3%是「下半年不再有跳槽計畫」。

另外，讓勞工特別有感的疫情衝擊，就是對收入的影響，40.9%的人透露，因為疫情關係，導致公司提供的分紅或獎金減少；而且換算下來，平均每月變相減薪5.9%。更糟糕的是，也因為疫情關係，有43.1%更認為，結果導致員工福利縮水。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，勞工也經常出現「經濟危機」，今年除了擔心獎金分紅落空、福利縮水，甚至害怕突然遭資遣、減薪，手頭恐怕更加吃緊。所謂的紓困金或貸款，其實是救急不救窮，想要避免經常性透支，除了養成記帳習慣外，若一有收入，應該優先償還債務，避免過度擴張信用，不事先評估還款能力，將無法擺脫「月底吃土」的窘境。