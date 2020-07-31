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緯創攜手成大及興創知能　舉辦「實現智慧運輸系統」數位轉型座談會

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▲緯創攜手舉辦「實現智慧運輸系統數位轉型」座談會。（圖／緯創提供）

▲緯創攜手舉辦「實現智慧運輸系統數位轉型」座談會。（圖／緯創提供）

財經中心／台北報導

為凝聚共識並加速自駕車智慧應用服務發展與運用，緯創資通受內政部委託，辦理高精地圖於自駕車資通訊系統整合研發實證工作，攜手國立成功大學及興創知能，於31日舉辦「實現智慧運輸系統數位轉型」座談會，並邀請相關產官學研代表，超過上百名自駕車及測繪技術相關領域專家學者與會。

內政部政務次長花敬群致詞表示，內政部為配合行政院5+2新興重點政策，積極推動無人載具實證上路，執行高精地圖、資訊整合平臺與智慧運輸相關計畫，期望透過本座談會凝聚我國各界共識，加快自駕車智慧應用服務推動。

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緯創智能執行長沈慶堯表示，數據應用結合人工智慧與5G於垂直市場之創新技術服務為產業發展首要議題，緯創將結合集團布局多年的車載設備、AIoT與通訊技術，並與相關領域專業團隊攜手合作，期盼能為未來智慧應用服務整合發展提供關鍵技術，搭配實質落地之業務，促進緯創數位轉型成功，帶動新興智慧交通、智慧製造、5G、大數據市場之拓展。

近年來，各項感測器與演算技術進步，使自駕車車體的感知能力大幅提升，隨著5G所帶來的低延遲與高頻寬等通訊水準，未來自駕車商機無限；而自駕系統要能順利導航運行，除了智慧型運輸系統（Intelligent Transportation System, ITS）之外，還需整合高精度圖資平台，處理判斷地理空間之即時「人車路」動態資訊，才能確保用路人之安全無虞。

「無人載具科技創新實驗條例」已於2018年11月於立法院三讀通過，同年12月總統令公布條例以來，行政院也將其列為5+2新興重點政策，各部會積極分工，提供完善測試環境，以利自駕車科技、服務與營運模式的體驗與展示。

緯創資通偕同集團旗下緯謙科技參與內政部計畫專案，自2019年開始執行高精地圖於自駕車系統整合實證工作計畫迄今，計畫團隊已開發出自動辨識高精地圖場域之變異物件AI工具，可將已辨識物件納入高精地圖更新方法，同時該變異物件辨識工具將部署至自動駕駛資訊整合系統內，持續完備國內自駕車服務供應平台。

 

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