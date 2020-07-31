　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台達電攜手中央大學　成立「機器人聯合教學研究中心」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台達電與中央大學「機器人聯合教學研究中心」揭幕。（圖／台達電提供）

▲台達電與中央大學「機器人聯合教學研究中心」揭幕。（圖／台達電提供）

財經中心／台北報導

台達電31日宣布，與中央大學共同成立「機器人聯合教學研究中心」，由中央大學校長周景揚和台達機電事業群總經理劉佳容揭牌並簽署合作備忘錄。

台達電表示，台達工業自動化整合自行研發的工業機器人、機器視覺產品及智慧製造系統推出的全方位智造解決方案，積極以業界實戰經驗協助產業智慧轉型。

請繼續往下閱讀...

此次以產學合作方式打造全校性機器人教學與研究實作場域，強化並落實智慧機器人領域的人才培育，為台灣產業「智動化」轉型升級提供優秀人才。

中央大學校長周景揚表示，中央大學在產業升級浪潮下走在最前端，率先與台達攜手合作，以優質教學與研究，結合台達豐富的研發能力、製造經驗及各行業領域的實績，共同投入智慧機器人的人才培育。

目前機械系所開設的「工業機器人原理及應用」、「機器人感測與周邊整合」等課程，都是學生選修的熱門課程，未來將以創新為目標，積極與產業接軌。

台達機電事業群總經理劉佳容表示，中央大學長期致力於產學融合，對智能製造相關課程尤為重視，在專業人才培養上投入許多人力和資源；而台達投入工業自動化領域25年，至今已成為該領域產品最齊全、技術最深厚、服務最全面的世界級廠商之一。

劉佳容說，成長的關鍵動能來自優秀的人才，因此台達近年也加速投入各式產學合作計畫，透過合作研發、設備捐贈，和國內外知名大專院校攜手培育未來人才。

此次雙方合作建置「機器人聯合教學研究中心」，除了提供相關產品，更透過台達在工業機器人的開發與應用經驗，協助老師學程規畫，讓學生快速進入機器人的理論和實作領域，也計畫未來提供學程證書以接軌產業界，增加學生的就業優勢。

 

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
快訊／新北資深警猝死家中！　鎖匠開門驚見屍斑
林志玲露臉被發現「2地方變了」　網一看全傻：認不出！
快訊／「登輝牌」發威！　今彩539「詭異頭獎」5人抱走
最心痛決定！點頭讓李登輝拔管的其實是她...疼愛39年流淚放
李登輝病逝！今彩539開出「詭異號碼」　網傻：發財了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台達電攜手中央大學　成立「機器人聯合教學研究中心」

快訊／李登輝病逝！今彩539「詭異號碼」5人中頭獎

燃料「費」？「稅」？傻傻分不清　別再跑稅務局補發了

廣明Q2認列賠償！「由盈轉虧」每股虧損1.68元　外界估惠普和解金約9.5億元

李登輝病逝！今彩539開出「詭異號碼」　網傻：發財了

解約200萬定存「all in玉山金」！他豪買60張…網曝另解：肉更多

拚數位帳戶　華銀優惠利率「加碼」最高達2.5%　多活儲利率31倍

撐不住！鳳凰旅遊八月裁員求生　精簡比例低於20%「不到50人」

研華Q2毛利率重回40%！每股盈餘3.29元「創單季新高」　Q3展望偏保守

店家兌領三倍券遭銀行員說「集滿月再來」　台企銀表遺憾、加強行員訓練

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

已融化！萌弟把臉湊近想「撸貓」　貓哥見狀自動靠近...網羨：太幸福

汪生病癱診療台...暖露微笑示好 要大家別擔心！網哭：貼心的孩子

生小孩一共要花多少錢？　 新手爸「攤開整疊收據」清算19.5萬！

知名火鍋店烏梅汁一壺280元！ 拿40元飲料現倒...「飯店也這樣」

台達電攜手中央大學　成立「機器人聯合教學研究中心」

快訊／李登輝病逝！今彩539「詭異號碼」5人中頭獎

燃料「費」？「稅」？傻傻分不清　別再跑稅務局補發了

廣明Q2認列賠償！「由盈轉虧」每股虧損1.68元　外界估惠普和解金約9.5億元

李登輝病逝！今彩539開出「詭異號碼」　網傻：發財了

解約200萬定存「all in玉山金」！他豪買60張…網曝另解：肉更多

拚數位帳戶　華銀優惠利率「加碼」最高達2.5%　多活儲利率31倍

撐不住！鳳凰旅遊八月裁員求生　精簡比例低於20%「不到50人」

研華Q2毛利率重回40%！每股盈餘3.29元「創單季新高」　Q3展望偏保守

店家兌領三倍券遭銀行員說「集滿月再來」　台企銀表遺憾、加強行員訓練

中職／太刺激了！　下半季11場比賽有5場再見安打

(G)I-DLE出道2年首入圍MTV VMA！BTS、EXO與TXT兩年連莊

嘉縣健康餐盤「集(Q)點送好禮」活動開跑　32家自助餐店響應宣導

全球虛擬教室競賽4度奪金海東國小獲總統表揚　鄭新輝肯定師生的表現

跟送貨小弟交往AA制！台女約會一個月崩潰放生…網看「超瞎理由」罵爆

快訊／原本跟朋友約見面…新北資深警猝死家中！鎖匠開門驚見屍斑

陷官司心痛「遭背叛」！　蘇打綠「開分身魚丁糸」擲筊：正義會在我們這邊

禽流感疫情再現　雲林縣禽場撲殺銷毀5949隻土雞

中職／單日2戰都再見安打 　隔13年單季2次、史上第2次

日本出席喪禮人選出爐！李登輝19年前訪日　是他霸氣發給簽證

財經熱門新聞

李登輝病逝！今彩539開詭異號碼　網傻：發財了

快訊／李登輝病逝！今彩539「詭異號碼」5人中頭獎

提前退休能領勞保老年年金？一次領還是月領好？　勞保局算給你看

網路瘋傳銀行員工包牌中15.6億集體請辭？　台新銀行回應了

台積電狂漲上天　他卻慘賠40萬

小資族3000元就可買蘋果股票！　蘋果於8月底執行股票分拆

花200元中15億！得主「投注方式」曝光

隔壁桌大學生「全在聊股票」！網：還不快上車

200萬all in玉山金　網曝另解：肉更多

4000多萬現金、銀行存款無人繼承

網傳台新員工「集體離職」網翻求職網：也太剛好

快訊／下周油價預估出爐！汽柴油擬雙漲「九五汽油逼近24元大關」

三倍券領券「明天最後一天記得領！」　第三波預訂本周六上路

快訊／合一發重訊　新藥完成三期臨床實驗解盲

更多熱門

相關新聞

台達電海英俊：對抗「紅色供應鏈」就要增加價值！

台達電海英俊：對抗「紅色供應鏈」就要增加價值！

台達電（2308）30日舉行法人說明會。執行長鄭平表示，第三季電源零組件優於ICT（資通訊）表現，IA（工業自動化）的事業表現也還可以，預估第三季營收將比第二季好；至於第四季則還不清楚，仍有很多未知數，盼毛利率維持30%以上。

8年級高材生棄工程師　不顧家人反對！轉行房仲拚上新秀獎

8年級高材生棄工程師　不顧家人反對！轉行房仲拚上新秀獎

台達電推出「數位線上展覽」

台達電推出「數位線上展覽」

台達電攜手台科大成立「聯合研發中心」

台達電攜手台科大成立「聯合研發中心」

台達電上半年營收1263.73億元、年減0.9%

台達電上半年營收1263.73億元、年減0.9%

關鍵字：

台達電中央大學

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

玄彬、宋慧喬爆復合同居中！

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

3車6人當街虐打擄人　男子遭球棒狠斷右手

外帶握壽司！驚見壽司蝦發出「詭異藍光」

12生肖智商排行！前3名外表老實又聰明

iPhone 12要來了！首發價格曝光

搜索立法院！　6立委疑涉收賄職權施壓官員

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

大變天了！颱風關鍵時間豪雨撞2天

夏董「麗園」專攬政商名流　高消費隱密會員制

狗腫成豬頭！好朋友陪牠坐車治療

快訊／傳北市銀行員想獨吞15億！台新回應了

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

快訊／ 民眾聚集北榮外放鞭炮　情況仍待釐清

沒人敢拔管！曾文惠一句話放手李登輝

更多

最夯影音

更多
不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開
《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面