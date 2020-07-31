台達電攜手中央大學　成立「機器人聯合教學研究中心」

▲台達電與中央大學「機器人聯合教學研究中心」揭幕。（圖／台達電提供）

財經中心／台北報導

台達電31日宣布，與中央大學共同成立「機器人聯合教學研究中心」，由中央大學校長周景揚和台達機電事業群總經理劉佳容揭牌並簽署合作備忘錄。

台達電表示，台達工業自動化整合自行研發的工業機器人、機器視覺產品及智慧製造系統推出的全方位智造解決方案，積極以業界實戰經驗協助產業智慧轉型。

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此次以產學合作方式打造全校性機器人教學與研究實作場域，強化並落實智慧機器人領域的人才培育，為台灣產業「智動化」轉型升級提供優秀人才。

中央大學校長周景揚表示，中央大學在產業升級浪潮下走在最前端，率先與台達攜手合作，以優質教學與研究，結合台達豐富的研發能力、製造經驗及各行業領域的實績，共同投入智慧機器人的人才培育。

目前機械系所開設的「工業機器人原理及應用」、「機器人感測與周邊整合」等課程，都是學生選修的熱門課程，未來將以創新為目標，積極與產業接軌。

台達機電事業群總經理劉佳容表示，中央大學長期致力於產學融合，對智能製造相關課程尤為重視，在專業人才培養上投入許多人力和資源；而台達投入工業自動化領域25年，至今已成為該領域產品最齊全、技術最深厚、服務最全面的世界級廠商之一。

劉佳容說，成長的關鍵動能來自優秀的人才，因此台達近年也加速投入各式產學合作計畫，透過合作研發、設備捐贈，和國內外知名大專院校攜手培育未來人才。

此次雙方合作建置「機器人聯合教學研究中心」，除了提供相關產品，更透過台達在工業機器人的開發與應用經驗，協助老師學程規畫，讓學生快速進入機器人的理論和實作領域，也計畫未來提供學程證書以接軌產業界，增加學生的就業優勢。