拚數位帳戶　華銀優惠利率「加碼」最高達2.5%　多活儲利率31倍

▲華南銀行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

為了因應純網銀即將加入這個市場，吸引年輕人、和小資族群，華南銀行今（31）日宣布，民眾即日起到12月底止，完成指定任務最高可享最高存款利率達2.5%，依此來算，民眾存10萬元，半年利息最高可賺645元，對於精打細算、善於理財的民眾極具吸引力。

金管會統計至今年三月底，目前各家數位帳戶開戶數排名為台新198萬戶居冠、國泰58.4萬戶居次、王道43.5萬戶第三；其餘市永豐的37.1萬戶、一銀的20.4萬戶以及華銀的11.1萬戶。原本華銀最高還排名第四位，現在皆已經被永豐銀、一銀追趕而過位居第六名。而至今年上半年止，華銀數位帳戶開戶數則達到15萬戶。

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為了因應純網銀加入市場、以及拚人氣，華銀數位帳戶推出「利率、理財數位雙利」活動，提供存款年利率最高2.5%、不限筆數的定期定額基金申購手續費兩折優惠，讓精打細算的民眾大享利率、理財雙利，為自己加薪。

華銀表示，自即日起至今年12月底止，民眾只要完成指定任務，即可在台幣數位帳戶存款5萬元至10萬元的部分，享有「最高2.5%」優惠存款利率。比一般銀行的活儲年利率「多31倍」，甚至比三年期定存利率高出約3倍。華銀表示，小資族若善用集合儲蓄、理財與消費於一身的華銀數位存款帳戶，客戶於線上開戶完成後，即可方便快速享有台幣帳戶階梯性存款最高活儲年息2.5%，民眾若存10萬元，半年利息就高達645元。