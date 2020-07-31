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退役女官跟毒蟲回家嗨…隔天「頭顱搖搖欲墜」全裸亡　鄰居看見她被拖走

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▲▼殺人,兇殺,謀殺,恐怖,驚悚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲退役女軍官勾搭毒蟲，隔天成全裸女屍（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／CTWANT

英國一名38歲退役女軍官哈索爾（Sarah Hassall）某天晚上在酒吧遇見毒蟲曼納特（Brian Manship），雙方同意前往住所一起做愛跟服用古柯鹼，豈料曼納特的鄰居隔天卻聽到兩人起口角，女方甚至還被施暴，當下立馬報警，不過當警方趕到現場時，哈索爾已經無生命跡象，曼納特則已經逃之夭夭。

綜合外媒報導，哈索爾曾是一名軍人，但在一次藥檢未過後離開部隊，從那之後，由於生活艱難，加上和丈夫分居，必須一人帶大2名孩子，壓力過大的她便染上酒癮，某天晚上在酒吧勾搭上曼納特，兩人決定前往曼納特的住所發生性關係，但從哈索爾走進公寓的那一剎那，她就再也沒有出來了。

根據檢察官瓊斯（Michael Jones）的說法，他的鄰居艾維森（Philip Iveson）隔天早上8點多突然聽到一聲巨響，接著就聽到一位婦女似乎在被人追趕，並喊著：「放開我！」接著又聽到：「我會再跟你做愛一次，不會告訴任何人，請你讓我走。」

艾維森隨即走出門外，結果就看到哈索爾趴在公寓窗邊，事後形容當時的狀況時，他說：「她披頭散髮的，好像被拖著走，當時她不斷敲打著窗戶，然後喊著『救救我』，接著就聽到曼納特說『給我回到屋內』。」

事後警方趕到現場，只發現哈索爾全身赤裸地陳屍在屋內，醫護人員摩根（Lee Morgan）向警方透露：「她的脖子看起來被劈了，兇手企圖將她斬首，這是我見過的最糟糕的事情之一。」檢察官瓊斯也透露，死者身上有22處刺傷、7處刀傷，大動脈也被人砍斷了；至於殺人兇手曼納特則是在警方抵達前從房間內的窗戶逃走了。

最後，警方火速調閱監視器，最終在森林裡逮捕曼納特，而他被逮後也說：「很開心警察能抓到我，現在我可以睡個好覺了。」曼納特也成握謀殺罪名，最終被判處終身監禁，最低刑期為20年。

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