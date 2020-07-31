廣明Q2認列賠償！「由盈轉虧」每股虧損1.68元　外界估惠普和解金約9.5億元

▲廣明光電總部外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

廣達集團旗下廣明光電（6188）31日公告今年第二季財報，稅後虧損4.72億元，每股虧損1.68元；累計上半年虧損2.89億元，每股虧損1.03元。外界推估，廣明支付惠普（HP）和解金，業外認列後導致由盈轉虧。

廣明於6月18日與惠普簽訂保密和解協定，發言人李志仁當時強調，基於保密原則，和解金額內容不能對外透露，但和解結果對公司業務並無重大影響，財務狀況應足以支應及維持公司正常運作。

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法人指出，根據廣明公告的自結數據推算，前5月自結仍獲利，第二季營業淨利為3.66億元，卻出現稅前淨損5.87億元，由盈轉虧等於吃掉上半年的獲利，因此推估廣明與惠普和解賠償金約落在9.5億元。

廣明第二季合併營收25.75億元，季增9.34%、年增19.9%；營益率14.25%，季減7.53個百分點，年增8.43個百分點。受業外虧損影響，稅前虧損5.87億元、稅後虧損4.72億元，每股虧損1.68元。

廣明累計上半年營收達49.31億元，年增8.3%；營益率11.26%，年增4.49個百分點；稅前虧損3.48億元，稅後虧損2.89億元，每股虧損1.03元。

此外，廣明也公告，董事會決議通過參與子公司達明機器人現金增資案，預計交易單位約為2099萬股，每單位價格13.5元，交易總金額約2.83億元，用途為公司多角化經營及營運需求。