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研華Q2毛利率重回40%！每股盈餘3.29元「創單季新高」　Q3展望偏保守

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▲研華科技物聯網園區。（圖／翻攝自Advantech YouTube）

▲研華科技物聯網園區。（圖／翻攝自Advantech YouTube）

記者楊絡懸／台北報導

工業電腦龍頭「研華科技」（2395）31日舉行董事會，公布2020年第二季合併財務報表，合併營收約為140.18億元，與2019年同期持平；營業毛利為57.66億元，毛利率41.1%；合併稅後淨利為23.08億元，年成長22%，第二季每股稅後盈餘（EPS）3.29元，創單季新高。

研華上半年美元表達營收為8.41億美元，與2019年同期持平。事業群中，工業物聯網事業群（Industrial-IoT Group, IIoT）營收年成長2%、應用電腦事業群（Applied Computing Group, ACG）營收年成長1%。

請繼續往下閱讀...

嵌入式運算核心事業群（Embedded-IoT, EIoT）營收年衰退3%、物聯雲事業群（Cloud-IoT Group，原「網路暨通訊事業群」）營收年衰退2%；而智能服務事業群（Service-IoT Group, SIoT）所專注的智能零售產業受到各區域居家防疫與社交距離影響大，上半年營收衰退8%。

研華表示，若以區域而言，今年第二季各區營收表現普遍較第一季成長。其中，中國市場第二季營收季成長87%，上半年營收成長4%，最為突出，佔營收23%；台灣市場年成長13%，佔營收8%；北美市場衰退3%，佔營收29%；歐洲市場衰退9%，佔營收17%；北亞市場衰退6%，佔營收10%。

研華科技綜合經營管理總經理陳清熙表示，新冠肺炎（COVID-19）對於今年營運影響為持續性，雖然營收與獲利在第二季有明顯的反彈，但展望下半年，不確定性仍高；進入5、6月後，開始有客戶通知出貨遞延的情況，第三季的展望偏保守。

至於短期目標，研華仍以健全現金流與降低庫存為重點；在中、長期，研華對於邊緣運算與工業物聯網產業仍看好，將繼續積極投資研發團隊與相關技術，以準備疫情後的復甦。

 

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