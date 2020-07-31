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國產署標售都更宅　耕曦店面5度降價　最高打八六折

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▲耕曦。（圖／翻攝GoogleMap）

▲國產署標售都宅耕曦店面，最大打八六折。（圖／翻攝GoogleMap）

記者吳靜君／台北報導

財政部國庫署公告今年新一批都更宅標售，共計要標售24戶，其中耕曦八戶其中有四戶是店面，這次耕曦店面第五度降價，降價幅度較上一次標售在13%到14%間，大約打八七折到八六折間之間，以期望順利標脫，預計在8月27日開標。

國產署公告標售都更宅，共計24戶其中位在台北市中正區的「耕曦」八戶，中有四戶是店面，四戶店面降上次公告招標下降了13%到14%之間，經歷過五度降價，總價在4300萬元到6500多萬元；值得注意的是，耕曦的店面的最原始標售價大約是6100多萬元到9100多萬元降價幅度累計都約三成左右。剩餘的四戶算是大坪數住宅，每戶大約70多坪，每戶大約總價7000多萬，每坪底價幾乎100萬元。

請繼續往下閱讀...

此次，國產署再度標售台北市大安區明日博共計有15戶，上次明日博已經調降之後標脫兩戶，這次明日博15戶捲土重來，但未降價，底價皆在9000多萬到1.3億元，每坪單價仍可維持在百萬元以上。

最後是位在新北市的翔譽雙子星，僅只有一戶，面積大約是50多坪、底價為2000多萬元，每坪大約40多萬元。

房地產氣氛較為觀望　翔譽雙子星標脫機率高

房地產專家解讀，以耕曦附近的店面來說都是「目的性」店面為主，並非過路客，例如展售中心、銀行等，如果每坪每月的租金5000元來計算，年報酬率大約是2.9%，勉強有機會可以標脫；而耕曦和明日博都屬於大坪數的住宅，近期房地產有出現量縮的情況，短時間內市況觀望氣氛濃厚，所以買家可能不會出手。

但是翔譽雙子星位在三重精華區目前市場上供給較少，且目前市場價格還比國產署公告的底價還要貴一些，所以附近的居民可能會出手，標脫機會較大。

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