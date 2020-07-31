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經濟部政務次長陳正祺升任　加強對美經貿拓銷事務

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▲經濟部政務次長一職，將由現任國際貿易局長陳正祺（圖右）升任。（圖／記者林淑慧攝）

▲經濟部政務次長一職，將由現任國際貿易局長陳正祺（圖右）升任。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部政務次長人選出爐！行政院今（31）日宣布，因王美花升任經濟部部長後而出缺的經濟部政務次長，將由現任國貿局長陳正祺升任，他對於處理國際談判與經貿事務相當嫻熟，外界預估政府將借重其長才加強對美拓銷業務。

陳正祺曾任國際貿易局局長、副局長、駐美代表處副代表兼經濟組組長、經濟部經貿談判代表辦公室談判代表、駐歐盟兼比利時經濟組組長、駐新加坡代表處經濟組組長等，也曾參與關稅及貿易總協定（GATT）到世界貿易組織（WTO）以及台美等雙邊談判。

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陳正祺於今年初回國接任經濟部國貿局長，先前他擔任駐美代表處副代表兼經濟組組長，在我國對美關係第一線，為台灣對外經貿打拚，與美方溝通管道暢通。行政院表示，由他升任為經濟部政務次長，代表政府重視對美經貿關係，致力於強化台美經貿關係穩定，在對美關係上，行政院也會將借重他對國際貿易相關法規的專業，協調相關經貿業務。

經濟部表示，依據編制，政務次長的業務督導範圍，包括貿易局、投資處與投審會、智慧局與標準局等單位；外界觀察，此次由國貿局長升任政務次長，顯示蔡政府肯定常任文官的長期貢獻進而拔擢。

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