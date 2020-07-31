印度死亡人數超過義大利…全球第三大感染國　研究揭真正數據「嚴重40倍」

▲印度新德里一名男子正在接受新冠病毒檢測。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

印度新冠病毒死亡病例31日已經超過3萬5000例，超越義大利成為全球染疫死亡人數第五多的國家，僅次於美國、巴西、英國和墨西哥。另外，印度總確診人數則為全球第三高，僅次於美國和巴西；不過有研究報告指出，實際感染人數可能遠超過政府公布數據。

根據法新社報導，印度衛生部門在24小時內通報到779例死亡病例，使死亡總人數增加至35747例。另一方面，印度作為全球人口第二多的國家，目前通報染疫總人數為163萬人，次於人口相對較少的美國和巴西。

不過，外界普遍對印度官方公布的數字表示懷疑，認為官方並沒有對足夠多的人群實施檢測，因此許多與新冠病毒有關的死亡患者並未得到適當紀錄。根據一份新冠病毒抗體研究報告，推測在孟買貧民窟約有57％居民感染病毒，遠遠超過官方公布數據。

先前一份類似研究也指出，在印度首都新德里地區，有近4分之1的民眾感染新型冠狀病毒，是官方統計數字的40倍之多。

另一方面，印度東部和東北部地區正經歷一年一度的季風洪水災情，許多民眾無家可歸，也分散了政府防堵新冠病毒的精力。例如印度最貧困的比哈爾邦，近期有超過2.5萬人湧入災民營，為防疫工作

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