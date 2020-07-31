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總統建議用汽油消毒口罩？杜特蒂：我沒在開玩笑！

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▲▼ Duterte,杜特蒂 。（圖／路透）

杜特蒂說：「把口罩浸在汽油或柴油裡，新冠病毒這個狗娘養的就活不了！」  。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

「英國廣播公司」(BBC)報導，菲律賓總統杜特蒂周五(7月31日)當天談到之前引起爭議的言論：用汽油清潔口罩時，堅稱他沒在開玩笑。他回應說：「他們(批評者)指杜特蒂瘋了。真是有夠蠢！如果我瘋了，那應該你是總統，而不是我！」

之前媒體報導說，本月21日，杜特蒂特在一次演講中建議：汽油或柴油是清潔口罩的合適替代品。 他當時說：「在一天結束的時候，把口罩掛在某個地方，如果你買得起的話，用來蘇爾(Lysol，一種消毒水)噴一下。對於沒有來蘇爾的人來說，把它浸在汽油或柴油裡，新冠病毒這個狗娘養的就活不了。」

聽到總統這番建議後，菲國衛生部副部長維吉爾(Maria Rosario Vergeire)翌日趕忙出面「滅火」說，總統是在開玩笑。他說：「大家都道總統說話的Style嘛，這可能是他開的一個玩笑，尤其是關用汽油的清潔口罩的說法。」

此外，維吉爾還提醒大家：不要清洗或重複使用醫用口罩和N95口罩：「這些口罩含有某些過濾劑，洗滌後將無法過濾病毒，這就是為什麼它們不應該被清洗。使用後或8小時內，這些口罩應被丟棄或更換。」

但是杜特蒂對衛生部長的「解圍」似乎並不領情 。周五他又說：「我是認真的。如果沒有酒精，尤其是窮人，那就去加油站，用汽油給口罩消毒。」 杜特蒂接著再次強調：「我沒在開玩笑！」

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