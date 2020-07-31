【廣編】全台五大振興券搶翻天　投顧順勢推出超強投資振興方案

▲富蘭克林證券投顧推出「投資振興方案」，單筆與定期定額的申購門檻同步降低，每月最低只要一千元起就能布局海外市場！



圖、文／富蘭克林提供

台灣疫情逐漸趨緩，為了刺激沉寂許久的消費市場，從中央到地方紛紛推出各種經濟振興方案，五大振興券更是搶翻天！

深耕台灣三十年的富蘭克林證券投顧，為了讓人們在資金有限的情況下，也能透過基金投資振興個人經濟，推出了「投資振興方案」，單筆與定期定額的申購門檻同步降低，每月最低只要一千元起就能布局海外市場，輕鬆存基金！

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富蘭克林表示，很多人都知道資產配置的重要性，但過去定期定額投資境外基金動輒三五千元起跳，「投資振興方案」把定期定額投資門檻降到一千元起，等於過去只能投資一檔基金的金額現在可以投資三檔基金，而且現在還有手續費一折優惠，非常適合資金有限、但希望資產配置的小資族。

另外，富蘭克林把理財機器人的投資門檻也降低了！定期定額五千元起就可以透過國民理財機器人打造專屬投資組合，小額也能享受法人級的服務。

在疫情隱憂仍在，經濟前景不明的情況下，富蘭克林建議投資人善用「投資振興方案」來存基金，透過時間攤平波動風險、提高投資勝率，才是活絡個體經濟的根本之道。想了解更多「投資振興方案」相關資訊，請上https://lihi1.cc/EkReB。