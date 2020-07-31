美國首隻新冠確診的狗狗　德國牧羊犬「巴迪」去世

▲美國第一隻新冠確診的德國牧羊犬，7月中旬在紐約去世。（示意圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

CNN報導，美國第一隻被確診感染新冠肺炎的德國牧羊犬，7月中旬在紐約去世。狗主人對醫學界迄今仍未展開新冠病毒對動物影響的研究，深感遺憾。

狗主人馬宏尼(Robert Mahoney)一家說，這只名叫「巴迪」(Buddy)的德國牧羊犬喜歡散步和游泳。牠從今年4月中旬開始出現呼吸困難症狀，當時牠剛好滿7歲。

當時馬宏尼出現新冠肺炎症狀已有數周，病毒檢測結果呈陽性。接著「巴迪」也開始出現鼻涕濃稠、呼吸困難等症狀。 馬宏尼一家回憶說，他們足足花了一個月時間才找到獸醫為「巴迪」進行新冠病毒檢測。期間，「巴迪」的健康狀況持續惡化，牠的體重不斷下降，整天昏昏欲睡。

「巴迪」先經過抗生素治療，後來又因為心臟出現雜音接受了類固醇治療；牠的新冠病毒測試最終結果呈陽性。所幸家裡的另一隻寵物狗：10個月大的「杜克」的檢測結果呈陰性。

儘管「巴迪」再次接受檢測時顯示，牠的身體系統裡已不再有新冠病毒，並已開始出現抗體，但牠的病情並未因此好轉，行走也開始變得困難。

7月11日，巴迪開始咯血，馬宏尼一家決定讓牠接受安樂死。對「巴迪」進行的血液檢查結果顯示，這隻德國牧羊犬可能罹患癌症。

讓馬宏尼一家感到困惑的是，似乎沒人有興趣瞭解「巴迪」的死因、以及新冠病毒在當中所扮演的角色。更讓他們家感到遺憾的是，目前的新冠病毒研究僅集中在人類身上，該病毒對動物的影響，醫界目前仍然所知甚少。