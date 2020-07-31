期交所攜手金融業界做愛心　6年來共捐贈2.1億元、助88萬人次

▲期交所自104年發起「金融有愛－食(實)物銀行」聯合捐贈儀式，至今已幫助88萬人次。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

臺灣期貨交易所今（31）日舉辦109年度「金融有愛－食(實)物銀行」聯合捐贈儀式，該項活動自104年發起至今已幫助全台22縣市、27萬餘戶次家庭，受益人數高達88萬餘人次。今年期交所等6家金融周邊機構再次投入新臺幣5,000萬元，累計6年捐贈金額已突破2億1千萬元。

金管會主委黃天牧表示，社會還是有一些基層民眾，工作條件比較辛苦，若企業在獲利之餘，能夠分享一些獲利成果，幫助弱勢民眾就是善盡企業社會責任，孟子曰:「以不忍人之心，行不忍人之政。」證券期貨及金融周邊單位多年來社會公益不落人後，都有各自社會公益計畫，各有特色，食(實)物銀行也很有特色，令人印象非常深刻，希望這份對社會的關懷繼續持續下去。捐助金額不在乎多寡，在於愛心，關懷弱勢是台灣的軟實力，希望在座的金融機構不僅重視競爭力，更重視金融機構對台灣的關懷及社會責任。

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期交所吳董事長自心指出，感謝主管機關、捐助單位、22縣市政府社會局處及第一線社工們的支持與付出，讓「金融有愛－食(實)物銀行」得以延續並邁入第6年。「金融有愛－食(實)物銀行」持續以嬰幼兒及老年人為優先照顧對象，奶粉、尿布及營養品等高單價商品比重更突破70%，希望即時送達的物資，能夠讓弱勢家庭長輩獲得照顧，讓孩童平安健康長大。

吳自心說，期交所非常注重物品的安全，特別要求量販業者，所配送的物資自送達指定地點之日起至商品保存期限，不得短於各該商品保存期間的二分之一。期望經由食(實)物銀行的持續運作，建構緊密社會安全網絡，協助社會邁向「老有所養、幼有所教、貧有所依、難有所助」的美好境界。

由期交所響應金管會號召金融業回饋社會公益，於104年主動邀集周邊金融機構共同發起「金融有愛－食(實)物銀行」聯合捐贈活動，每年向民間量販業者採購大宗物資，按季配送至全國22個縣市政府(包括澎湖、金門及連江等離島地區)指定運送點，透過公部門與私部門的密切合作，建構幸福資源分享愛心公益平台，幫助經濟弱勢、遭逢急難變故家庭渡過生活困境。