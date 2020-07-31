GDP表現亞洲四小龍之冠　主計總處：主要是防疫表現亮眼

▲ 行政院主計總處公布最新的GDP為-0.73％。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（31）日公布2020年第2季經濟成長率概估統計為-0.73％，行政院主計總處專門委員黃偉傑指出，這也是創下自98年第4季金融海嘯過後以來新低，主要是就是邊境未解封，外國人來台數量銳減所致。

黃偉傑表示，第二季GDP會呈現負成長是因為當時都還壟罩在疫情之中，雖然有遇到解封，但觀察發現在批發零售、交通運輸等的數據確實有上來，但還是無法抵銷先前的衝擊，再加上目前邊境都還尚未解封，外國人無法來台消費，這會影響到的就是整體經濟結構，所以這次GDP會呈現負成長的情況最大主因就是邊境未解封，外國人來台數量銳減所致。

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根據主計總處公布的數據來看，全球主要國家經濟成長率皆呈現負成長，其中亞洲四小龍中的南韓-2.9％、新加坡-12.6％、香港-9％經濟表現也都是負成長，但台灣第二季為-0.73％算是相對表現較為亮眼。

對此，黃偉傑分析，主要還是台灣防疫得宜，且再加上台灣並未像其他國家一樣封城，因此國內消費並未受到嚴重影響，雖然目前國與國間都尚未解封邊境，但隨著台灣境內的內需消費有持續增溫現象，再加上振興三倍券的上路刺激消費，目前從報章雜誌上看來，國旅確實有出現明顯上升的情況，因此預估7月份的經濟表現會比6月份來的好。