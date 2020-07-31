印尼台商家中突遭綁走帶上車…遺體亂丟河中　警方發現刀傷

▲印尼台商不幸遇害。（示意圖／取自pixabay）

文／中央社記者石秀娟雅加達31日專電

在印尼從事麵包生意的台商許明湖，大約一週前在家中遭不明人士綁架後不幸遇害，他的遺體已經被印尼警方尋獲，尚不清楚遇害原因。

與許明湖熟識的印尼柯姓台商今天接受中央社記者訪問時指出，據他所知，許明湖在24日晚間失去聯繫。另外有印尼台商指出，據他所知，印尼警方在2天前找到疑似許明湖的遺體，被棄置河中，但當時無法鑑定。

中華民國駐印尼代表處協助取得許當兵時的指紋，供印尼警方比對，30日確認身份。台商說，許明湖獨自在印尼經商，家人近日將到印尼處理後事。代表處表示，此案由外交部亞太司說明。

印尼媒體點滴網（Detik）今天引述大雅加達都會警察局公關主任尤斯利（Yusri Yunus）指出，從許明湖家外的監視畫面發現，許明湖被幾個人綁架，用車子載走，車子的車牌不明，他的遺體被尋獲時，身上有刀傷。

點滴網報導，許明湖住西爪哇省（West Java）勿加西縣（ Bekasi）的芝卡朗（Cikarang）。警方2日接獲員工告知許明湖失蹤的消息，之後得知他曾在鄰近梳邦（Subang）縣的提款機交易，與當地警方合作，找到他的遺體。

柯姓台商指出，許明湖1969年出生，是他認識10多年的朋友。許明湖在印尼經營麵包工廠，約有5家店面，為人老實斯文，平日生活單純、也沒有聽說有財務問題。（編輯：高照芬）