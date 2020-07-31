連大神都撐不住？谷歌母公司Alphabet：公司首次營利下降

▲Google公司成立首次營利下降。（圖／路透）

記者謝欣辰／綜合報導

Google的母公司Alphabet在截至6月的季財報出現公司成立以來首次收入下滑，這表明全球疫情流行和經濟下滑正造成巨大壓力，讓Google久負盛名的數字廣告業務罕見失手，其季度廣告收入得自該公司成立同比降幅。

據《華爾街日報》報導，Google第二財季廣告收入同比下降26億美元，降幅為8%，因其最大的一些廣告客戶，包括旅行公司和消費品牌，在經濟不確定性的陰霾下削減了支出。

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也就是說，Alphabet在4、5、6月的廣告收入共299億美元（包含投放在Google自身平台上的廣告以及投放在其他網站上的廣告）低於上年同期的325億美元。收入疲弱的主因似乎在Google旗下搜索等傳統業務部門；影片業務YouTube的收入就出現了小幅增長。Google成立22年以來，每個季度的廣告收入一直呈上升之勢，因此這種逆轉引人注目。

據《CNN》報導，這家搜索引擎巨頭在美東時間30日公佈的財報中顯示，Alphabet 的淨收入略低於70億美元，超出了分析師的預期，發行後的收盤，該股基本持平。Alphabet首席財務官露絲·波拉特（Ruth Porat）在一份收益報告中提到，「我們將繼續在艱難的全球經濟環境中航行。」Google整個季度的廣告收入下降了8％，YouTube廣告銷售增長了近6％。

▲Google Cloud 。（圖／記者洪聖壹攝）

波拉特在財報電話會議上提到，隨著季度結束，廣告銷售的確開始改善，「在整個季度中，我們發現用戶搜索活動逐漸轉向更多的商業主題，隨後廣告商的支出增加了」，波拉特也提到，「這導致本季度搜索收入的同比趨勢有所改善，到6月底，搜索收入與去年基本持平。」但美國新冠病毒病例的持續激增，還有更多的停工問題可能會讓廣告商帶來更多困擾，對此，波拉特指出，在廣告銷售方面，該公司可能尚未走出困境。

Google Cloud是Google與亞馬遜（Amazon Web Services）和微軟（Microsoft Azure）競爭的主要增長領域，其收入比去年同期增長了43％，超過了30億美元。Google旗下虧損的部分，包括Sidewalk Labs及自動駕駛汽車部門Waymo，該季度運營虧損11億美元。

Google首席執行官桑達爾·皮查伊（Sundar Pichai）是在與亞馬遜、蘋果、和Facebook 的首席執行官參與反壟斷聽證會的隔天，發布了財報。皮查伊在聽證會上說，我們嚴格審查了一段時間，Google的規模是適當的，我對公司採取的方法、用戶的關注以及我們運營的所有領域充滿信心，我們會擴大選擇範圍或降低整體價格，我們將在一定程度上調整。