聯發科第2季獲利創8季新高　蔡力行：看好動能持續到年底

▲聯發科。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

聯發科（2454）今（31）日召開線上法說會，並公布第2季稅後純益73.1億元，季增25.9%，年增12.4%，創8季新高，每股稅後純益4.58元，主要受惠5G手機、WiFi晶片等部分消費性電子產品銷售的提升，執行長蔡力行展望營運，看好5G手機晶片動能持續到年底。

聯發科公布，第2季營收676.03億元，季增11.1%，年增9.8%，毛利率43.5%，季增0.4個百分點，年增1.6個百分點，營益率11%，季增1.5個百分點，年增1個百分點，稅後純益73.1億元，季增25.9%，年增12.4%，每股稅後純益4.58元。

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聯發科公布，上半年營收1284.66億元，年增12.4%，毛利率43.31%，年增1.96個百分點，營益率10.28%，年增2.13個百分點，稅後純益131.14億元，年增33.33%，每股稅後純益8.22元。

蔡力行表示，第2季營收優於預期，營業淨利率提升至11%，達到2015年第4季以來最高水準，而上半年營業淨利年增超過40%，展現顯著的營運槓桿(operating leverage)效益，並在幾個不同的市場，看到相當穩健的需求，尤其是成長型產品。

蔡力行指出，高速連網趨勢帶動聯發科的WiFi業務增長，成為業界少數在WiFi6市場起飛元年的企業，因為聯發科的WiFi6解決方案目前已應用在寬頻網路、路由器與消費性電子等各類終端產品上，相信連網產品的升級潮才剛啟動，並可望延續數年。

蔡力行說明，今年聯發科技可望達到數百萬的WiFi6晶片出貨量，並在未來幾年持續增長，而電源管理晶片第2季成長也很強勁，主要來自筆記型電腦、Chromebook與5G基地台，尤其展望下半年，除PC與5G基地台的穩健需求外，來自5G手機、快充解決方案與遊戲機的營收貢獻也將持續增長。

客製化晶片方面，蔡力行表示，遊戲機相關的消費性客製化晶片已進入為期數年的新產品週期，因應年底的銷售旺季，第3季需求強勁，至於企業級客製化晶片方面，雲端AI專案如期將於下半年進入量產，並將在近期發布聯發科技首款retimer PHY產品，瞄準資料中心與5G基礎設施市場。

展望今年第3季營運，蔡力行指出，各類消費性電子需求回升，居家辦公相關需求與5G手機、遊戲機等新產品發表將替第3季營收增添成長動能，並預期所有主要產品線都有強勁成長，尤其是5G手機將受惠於多款大眾市場手機上市，延續成長動能至年底，而毛利率則將維持平穩。