金融海嘯以來新低！　主計總處下修第二季GDP至-0.73％　

▲行政院主計總處專門委員黃偉傑。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（31）日公布2020年第2季經濟成長率概估統計為-0.73％，較5月預測數(0.5％)減少1.23個百分點。併計第一季，上半年經濟成長率為0.41％。主要是受到新冠肺炎疫情影響，外國人來台人數減少99.75％，導致服務輸出劇減所致。

主計總處表示，109年第2季經季節調整後實質GDP，與上季比較折算年率之經濟成長率(saar)為-8.82％。外銷部分，受疫情影響，傳產貨品國外需求持續走弱，原物料價格下跌，不過疫情亦同步催化遠距商機、半導體、資通訊與5G應用等商品需求上升，抵銷部分減幅。

請繼續往下閱讀...

另外，受惠宅經濟、遠距教學等需求，三角貿易轉為成長，但國內外邊境管制，來台及出國人次幾近凍結，輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長負貢獻0.10個百分點。

而在內需部分，第2季民間消費受疫情衝擊，國人在國外的消費大幅衰退，在國內的消費亦受約制，第2季受疫情衝擊程度較第1季明顯，但是因為國人未能出國，留在國內消費人口增加，降低民間消費衰退幅度，併計國人在國內及國外之消費，第2季民間消費負成長5.13％(Q1為-1.58％)，為歷年最大跌幅。

資本形成方面，第2季計價資本設備進口增0.75％，機械設備投資續增，營建工程投資亦呈穩定成長，惟運輸工具投資因本季無飛機增購而呈衰退，併計智慧財產及存貨變動，並剔除物價因素後，概估資本形成(包含政府、公營與民間固定投資以及存貨變動)實質成長9.56％，對經濟成長貢獻2.19個百分點。

行政院主計總處專門委員黃偉傑進一步解釋，第二季主要都還壟罩在疫情之中，雖然有遇到解封，但觀察發現在批發零售、交通運輸等的數據確實有上來，但還是無法抵銷先前的衝擊，再加上目前邊境都還尚未解封，外國人無法來台消費，這會影響到的就是整體經濟結構，所以這次GDP會呈現負成長的情況最大主因就是邊境未解封，外國人來台數量銳減所致。