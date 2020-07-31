川普「搖擺州」支持率狂輸50%！　6大重要戰場「全落後拜登」

▲川普在賓州支持率大書拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃心瑀／綜合報導

美國賓州（Commonwealth of Pennsylvania）是著名的搖擺州，沒有特別偏向哪一政黨，也因此被視為勝選的指標。最新一項民調顯示，現任美國總統川普在該州的支持率，竟落後民主黨候選人拜登（Joe Biden）41%到50%，間接表明了川普的選情告急。

這份民調是由富蘭克林與馬歇爾輿論研究中心（Center for Opinion Research at Franklin & Marshall College，F＆M）所發表，在支持拜登的選民當中，55%的支持者表示他們的選擇原因絕大部分是因為「反對」川普，而不是因為「支持」拜登。另外，有38%的受訪者認為川普的表現依舊出色，與一月份的調查一樣；24%的受訪者覺得美國正在「朝著正確方向前進」，低於一月份調查38%。

這項民調的調查日期為7月20日至26日，參與調查的人為賓州667名已登記選民，其中包括314名民主黨人、267名共和黨人跟87名獨立人士，調查誤差範圍為正負5個百分點。

報導中指出，賓州人不滿意川普對於新冠肺炎大流行的掌握度，並且給了特別低的評價，只有29%的人認為在這場危機之中，川普可以拿到A或是B的等級；在創造就業機會的問題上，川普獲得了最高分，有45%的賓州受訪者給予A或是B的評價；在外交政策、移民跟改善醫療保健系統等領域上，川普獲得的評價普遍較低，給他A或B等級評價的民眾只有37%，或者是更少。

F＆M的政治學者瑪丹娜（G. Terry Madonna）表示，在這種情況下她不會斷言川普無法在總統大選中獲勝，但顯然他所做的事已經將自己逼上這樣的路；她預測，現在距離大選只剩3個月的時間，川普若想贏得選舉，就必須要讓新冠肺炎的疫情趨緩，以及有明顯的經濟復甦跡象出現。

川普2016年大選時，以微小的差距在美國搖擺州獲勝，不過最新的民調顯示，川普現在在這6個最重要的戰場落後拜登，包過賓州、威斯康辛州、佛州、密西根州、亞利桑那州跟北卡羅納萊州；截至28日，「The Real Clear Politics」的調查指出，拜登約以3%到8%的支持率，在這幾個地方領先川普。